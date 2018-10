Pinton sprona la Gsa: "Il nostro campionato comincia domenica"

UDINE. Clima positivo. Si ride e si scherza con tiri da metà campo; poi, però, quando coach Cavina chiama tutti a raccolta per cominciare, solo concentrazione.



L’Apu Gsa ieri sera, dopo una seduta video, ha lavorato al Carnera per preparare il match contro Ravenna di domani: inutile dire che “vincere” è diventata l’unica via percorribile.



A prendere la parola è stato capitan Mauro Pinton con una breve analisi sulla sconfitta di mercoledì al PalaDozza: «Nei primi due quarti credevamo di poter vincere. Certo, il rientro di Bologna nel terzo quarto era preventivabile. Ma, come contro Montegranaro, ci sono stati due minuti in cui i nostri avversari hanno trovato canestri facili. Non hanno giocato meglio di noi, hanno solo avuto più fiducia, riuscendo a prendere il comando della gara».



Dopo tre sconfitte, di cui due consecutive, e una sola vittoria in quattro partite, può nascere una certa sfiducia tra i giocatori e anche capitan Pinton non nega che la sua squadra stia vivendo un momento non troppo positivo: «È difficile trasmettere fiducia alla squadra quando manca personalmente.

Però posso dire che c’è voglia di far bene da parte di tutti. Dobbiamo allora cercare di vivere questi giorni in maniera oggettiva e cercare di fare quello che per noi ora può essere utile per centrare il risultato che vogliamo. Negli allenamenti che mancano alla partita lavoreremo intensamente sulle piccole cose».



Ora dunque, testa rivolta totalmente alla gara contro Ravenna che chiude un trittico di match ravvicinati e che per l’Apu ha un peso specifico notevole sotto diversi aspetti. «Quella di domani sarà una partita importantissima – commenta Pinton –; è un crocevia, è una gara che dev’essere assolutamente vinta perché altrimenti perdiamo troppi punti rispetto al gruppo di testa. Il nostro obiettivo rimane quello di far bene e la gara contro Ravenna diventa fondamentale in questo senso».



Nasce allora spontanea una domanda: pressione? «La

pressione ce l’abbiamo da inizio campionato – conclude il capitano bianconero – perché quando ci sono aspettative alte è normale ci sia. Sentiamo piuttosto la necessità di giocar bene, cosa che non stiamo ancora facendo. Domani dobbiamo far iniziare il nostro campionato, non ci sono scuse».