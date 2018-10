Sono Fofana e Barak le armi che possono fare male al Genoa

UDINE. Qualcuno lo aveva ipotizzato nell’immediato dopo-partita con il Napoli: anche a Genova l’Udinese giocherà con la difesa a tre, si metterà a specchio con i rossoblù.

Quella di otto giorni fa non voleva essere una sorta di prova generale, quelle si fanno durante la settimana e Velazquez aveva avuto solo un paio di allenamenti per verificare l’adattabilità dei suoi alla difesa a tre (Ekong, uno degli interpreti era rientrato dagli impegni con la nazionale solo mercoledì notte).

I risultati non sono stati confortanti, una settimana di prove in più può aver solo fatto bene ai meccanismi se, come sembra sempre più probabile, l’Udinese domani si schiererà con il 3-5-1-1 di guidoliniana memoria. Ma a Marassi dove e come i bianconeri potranno riuscire a pungere il Grifone? Proviamo a spiegarlo analizzando i tre reparti.



Opoku, Ekong e Samir, complice l’infortunio di Nuytinck, sembrano i tre chiamati a fermare il bomber del campionato. Piatek ha interrotto la serie di partite in cui è andato a segno esattamente una settimana fa in casa della Juve. Poco male per i rossoblù considerando che la squadra di Juric è stata la prima a fermare la marcia dei campioni d’Italia. Il Genoa in casa ha segnato sei gol in quattro partite.

Non una macchina da spettacolo, ma va detto che quello era il Genoa di Ballardini che giocava con una punta e due esterni. Il nuovo tecnico gioca con due attaccanti centrali: vicino a Piatek o c’è il trequartista Pandev oppure Kouamè. La seconda è una soluzione un po’ più offensiva e al momento la più probabile.

Il ventenne della Costa d’Avorio è stato un’altra nota lieta dei liguri in questo avvio di stagione: un gol, tre assist e tanta energia in campo. Sarà un lavoraccio per Opoku e Samir. Per Piatek parlano i numeri: non bisogna nemmeno farlo tirare perché quando lo fa centra sempre la porta.



Al meglio della condizione diremmo che l’Udinese ha qualcosa in più. Il guaio è che un paio di giocatori (Fofana e Mandragora) sono reduci da una settimana tribolata. Chi segue abitualmente il Genoa riferisce di una squadra che può andare in sofferenza se i centrocampisti devono correre all’indietro: Sandro, ex Benevento, innanzitutto, ma anche Bessa, goleador storico otto giorni fa con la Juve. Gli inserimenti dei centrocampisti di gamba dell’Udinese possono far male come ha dimostrato anche la partita con il Parma. Quindi sarebbe ora che Barak e Fofana si dessero una mossa.



Secondo questa chiave di lettura anche Pussetto potrebbe essere una carta importante, ma se, come pare, sarà riconfermato nello stesso ruolo in cui ha giocato con il Napoli, diventa complicato per lui far valere le sue qualità in fase di finalizzazione.



Il Genoa sta decisamente meglio dell’Udinese. Il confronto tra Piatek e Lasagna, oggi, risulta addirittura ingeneroso nei confronti del bianconero. Il calcio, poi, è opinione comune, il calcio sa essere imprevedibile e quindi è meglio non sbilanciarsi troppo. Kevin, però, ha bisogno di un

gol pesante. Il De Paul visto all’opera con il Napoli, può essergli utile ma a una condizione: che il supporto delle mezzali sia continuo. E qui si torna al discorso di prima: nel 3-5-1-1 gli uomini chiave sono le mezzali. Fofana e Barak, se ci siete, battete un colpo. Anche due, se volete.