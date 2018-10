Udinese, Velazquez sulla sfida con il Genoa: “Partita difficile, ma non mi sento in discussione”

UDINE. «Il calendario non è giusto o ingiusto. Le mie uniche responsabilità sono lavorare duro durante la settimana e arrivare alla partita equilibrati e preparati»: queste le parole del tecnico dell’Udinese, Velazquez, alla vigilia della sfida di Marassi contro il Genoa.



«Detto questo io ho rispetto per tutti, ma non ascolto le critiche. Ho molta fiducia nella squadra e - ha rimarcato - non mi sento in discussione, anche perchè le prestazioni, eccetto quella a Bologna, mi hanno dato la prova che il lavoro che facciamo è quello giusto».



Le risposte che l’ambiente si attende magari arriveranno nel match in casa del Genoa, di certo non un cliente facile soprattutto al Ferraris.



«Non possiamo sbagliare, ma sarà una partita difficile con una squadra aggressiva che arriva alla porta avversaria rapidamente.



Hanno delle punte dinamiche e una rosa con molte possibilità in avanti. Sarà un match equilibrato in un campo difficile, mi è capitato spesso di andarci a vedere delle partite. Noi arriviamo preparati e daremo il massimo».



Per quanto riguarda la situazione dell’infermeria, Velazquez spiega: «La partita con il Napoli ci ha lasciato senza qualche giocatore per un paio di giorni. Nulla di grave. Fofana e De Paul stanno bene, non hanno più risentimenti».



Poi il tecnico ha aggiunto: «Su moduli e schemi poco da dire, non ci sono sistemi tattici unici da seguire, meglio conoscerne diversi da applicare in base all’avversario e ai momenti della partita.



Dobbiamo essere una squadra tatticamente versatile. Dipende dalla partita e dai giocatori che schiererò, mi riservo di decidere domenica anche il modulo».



E a chi ha visto un’Udinese ultimamente meno aggressiva, Velazquez non ha problemi a spiegare il perchè.



«Juventus e Napoli sono squadre di grande qualità che hanno fatto ottime prestazioni con Manchester United e Psg.



Con i partenopei siamo partiti cauti aspettando più bassi il palleggio dei nostri avversari, ma nel secondo tempo abbiamo alzato il baricentro osando di più.



La nostra filosofia è essere aggressivi e andare a pressare alti, ma dipende molto anche da chi ti trovi davanti».



Tornando sui singoli, il tecnico spagnolo si sofferma su Fofana. «Non è stanco, penso che stia giocando bene quest’anno. Sta migliorando in molti aspetti, può essere che abbia avuto un calo nell’ultima gara ma in generale sono soddisfatto del suo rendimento».



«Proveremo - ha continuato l’allenatore bianconero - a non sbagliare a Genova, io sono fiducioso riguardo questa partita che sarà difficile, ma alla quale arriviamo bene». «Dovremo aspettarci uno stadio caldo - ha spiegato -, tutti conosciamo il clima di Genova calcistica, ma credo anche che sarà una gara equilibrata, giocata in velocità da entrambe le squadre, che mi aspetto aggressive».



Per quanto riguarda la formazione, come sempre Velazquez non si sbilancia per non dare vantaggi all’avversario, ma lascia aperto un

dubbio sul l’impiego di Mandragora: «Tra tutti quelli acciaccati dopo il match di sabato scorso è l’unico che non è al cento per cento, quindi mi riserverò di decidere se impiegarlo a ridosso della partita».Sarà probabile, quindi, che a giocare dal primo minuto sia Behrami.