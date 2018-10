Lara, buona la prima: è terza delle azzurre

UDUINE. Buona la prima per la tarvisiana Lara Della Mea all’esordio assoluto nell’opening di coppa del mondo di sci alpino. E ammirevole e straordinaria Federica Brignone che, appena rientrata da un infortunio, ha sorpreso tutti conquistando il secondo posto dopo essere stata in testa nella prima manche.



Il ghiacciaio del Rettenbach è stato dunque illuminato anche dal lampo dell’alpina tarvisiana Della Mea, che ha debuttato in coppa con il 43º posto (a 4’’98 dalla Brignone) ed è stata terza delle azzurre al traguardo, nonostante il numero 68, un pettorale impossibile su quella pista, sulle 75 partenti. La stoffa c’è ed è preziosa. Lara è stata la migliore delle giovani italiane.

Sentitela: «Ero emozionata – non lo nasconde la 19enne di Tarvisio – ma concentrandomi sulla mia sciata sono riuscita a dare il massimo. Ho cercato di gestire un po’ quello che dovevo fare in pista, cioè mollare gli sci, e penso di avere fatto le cose giuste su una pista difficilissima, rovinata e anche la scarsa visibilità ha dato problemi a tutte. Ma sono felice, mi ha fatto piacere la presenza dei miei genitori, di mia sorella, di zii e amici che hanno contribuito a confezionare una giornata indimenticabile per me».



E il padre Michele, suo primo allenatore, aggiunge: «Un bell’esordio. Lara ha fatto una bella gara in condizioni difficili. Brava».



Per lei un gran tifo anche a Tarvisio. Con lei e con i genitori (la madre Sabrina Traverso è impiegata comunale) si è complimentato anche il sindaco Zanette.



La gara è scattata in orario, ma con la partenza ribassata perché anche a Soelden si è abbattuto il maltempo: quindi nevicata in corso e forte vento. Il tracciato, più corto almeno di una decina di secondi, non ha visto quindi il primo pezzo in piano, quello prima del muro.



Al comando sfruttando il pettorale numero 1, dopo la prima serie di discese, Federica Brignone, nella seconda con il sesto tempo ha ceduto solamente al ritorno della francese Tessa Worley, vincitrice con un margine di 34 centesimi. E pensare che la nostra atleta aveva soltanto 18 giorni di allenamento nelle gambe, avendo dovuto recuperare dallo stiramento al legamento collaterale laterale del ginocchio sinistro subito in una caduta in un allenamento.

Evidentemente la pista di Soelden le porta bene visto che tre anni fa sul ghiacciaio austriaco ottenne il primo successo di coppa. Terzo gradino del podio per la campionessa olimpica, l’americana Mikaela Shiffrin, a 94/100; fuori dal podio la tedesca Viktoria Rebensburg, detentrice della coppa di specialità, mentre la seconda delle italiane, Irene Curtoni, ha chiuso 22ª a 4’’45.

«Sapevo di avere pochi giorni di sci, ma quei pochi giorni li ho fatti stando bene, ero tornata al 100% e potevo fare tutti i giorni di sci che volevo – ha commentato a fine gara Federica –. Ho cercato di fare un piccolo passetto ogni giorno per migliorare. Certo, ho fatto fatica. Per me era già un risultato essere qui e star bene, poi è arrivato anche il secondo posto».



Oggi tocca agli uomini. Meteo permettendo comincia la sfida al mostro Marcel Hirscher, due titoli olimpici (combinata e slalom gigante) vinti a PyeongChang. Prima manche alle 10, la seconda alle 13. Anche per i maschi la partenza sarà ribassata a causa del meteo.