Pordenone, sfida al vertice: obiettivo “grande fuga”

PORDENONE. La capolista, imbattuta, ospita la sua vice. E può mettere in scena il secondo capitolo della “grande fuga”. È big-match al Bottecchia, è il giorno di Pordenone-Fermana. La gara valida per il nono turno del girone B di serie C dà alla squadra di Tesser la possibilità di portare a sette i punti di vantaggio sui marchigiani, sorprendentemente e meritatamente secondi.

Per quanto minacciata dal maltempo, può essere una splendida domenica per i neroverdi, che purtroppo non recuperano Misuraca (ancora tribuna) e che puntano sull’undici che sinora ha “sbancato”. Occhi alla rivale, però: seconda miglior difesa (appena 4 gol subiti) e reduce da un bel successo col Vicenza.



È il morale del Pordenone. La truppa sta molto bene, è evidente, perché l’eccitazione per il primato è mitigata anche dalla consapevolezza (e maturità) di non aver fatto nulla sinora.

E lo spirito migliore per affrontare una gara del genere, con un avversario che l’anno scorso si è dimostrato ostico: pareggio striminzito a Fermo (0-0, con l’espulsione di Stefani) e vittoria sofferta al ritorno (2-0) dopo una settimana in cui si intravedeva l’incubo play-out.

Non solo. La Fermana è una squadra che gioca assieme da anni, che si schiererà a specchio (4-3-1-2, aspetto che i ramarri soffrono) e con alcuni elementi interessanti: Lupoli, promessa mai sbocciato ma attaccante di talento, e Giandonato, regista ex Juve, classe 1991, arrivato la scorsa estate nelle Marche. Non è un caso che il gruppo di Destro sia lassù. E una rivale così va bene affrontarla ora.



Attilio Tesser è un allenatore realista e tradizionalista. Nel senso che, la squadra che è scesa in campo sinora, essendosi comportata bene, sarà schierata grossomodo anche questa domenica. Non ha ancora perso e ha il miglior attacco. Quindi Bindi difenderà i pali neroverdi, davanti a lui ci saranno Semenzato, Stefani, Barison e De Agostini; in mezzo, al fianco di Burrai, agiranno Gavazzi e – notizia di ieri – uno tra Bombagi e Ciurria, entrambi alla ricerca del primo gol in campionato. Per il “Fante” sarebbe la “prima” da mezzala.

Questo è l’unico ballottaggio, che vede il primo leggermente favorito: non ci sarà da sorprendersi, però, se si vedrà Patrick dal 1’. Dietro a Magnaghi e Candellone giocherà Berrettoni. Si tratta di un undici che domenica scorsa col Renate ha disputato una parte iniziale di gara da favola per la categoria, con grande intensità e occasioni da rete a raffica: è mancato solo il gol, trovato nella ripresa grazie ai calci piazzati al millimetro di Burrai e alla capacità nel gioco aereo di De Agostini e Barison.

Queste e altre armi possono essere sfoderate oggi per dare «un segnale al campionato» per usare le parole di Capitan Mirko Stefani. Il Pordenone può scavare un solco tra se stesso e le altre squadre. È una sorta di game-point. Basta trovare lo smash vincente.



Intanto mercoledì si giocherà di nuovo al Bottecchia. Alle 18.30 il Pordenone tornerà in campo per la Coppa Italia di serie C. Avversario, per il secondo turno della competizione, il Vicenza. In caso di parità

al 90’ ci saranno i tempi supplementari ed eventualmente i rigori. Tesser darà ampio spazio a chi sinora si è visto meno e farà partire – tra gli altri – Germinale dal 1’. La prevendita dei biglietti, nei consueti punti vendita, è già attiva: i prezzi andranno dai 5 ai 14 euro.