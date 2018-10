Udinese, da Opoku a Balic, da Ter Avest a Musso: ecco le forze fresche di Velazquez

UDINE. Opoku e Ter Avest, ma anche Balic e Musso. Domenica scorsa a Genova Julio Velazquez non ha solo salvato la panchina ma ha anche scoperto di avere qualche alternativa in più nella rosa. In occasione del trittico di partite in otto giorni (Chievo, Lazio e Bologna) il tecnico aveva effettuato non più di due cambi nell’undici di partenza e forse anche per questo la squadra era arrivata con le gomme un po’ sgonfie nel secondo tempo del Dall’Ara.

Un mese dopo o giù di lì, il tecnico spagnolo si è guardato un po’ attorno e nel momento del bisogno ha attinto dalla panchina con discreti risultati. Certo, una partita non basta per dare dei giudizi definitivi, ma dare un’occasione a tutti è importante perché in una rosa come quella dell’Udinese la competitività risulta fondamentale.



Quello di Musso è un caso a parte. Quello del portiere è un ruolo particolare, va gestito in maniera diversa dagli altri. Scuffet finora si era meritato la conferma e l’esclusione di Marassi onestamente l’hanno capita in pochi. Che poi l’argentino abbia saputo riprendersi dopo l’errore commesso in occasione del rigore, questo è un altro paio di maniche.



Opoku, invece, ha trovato la sua occasione sfruttando una giornata storta di un suo compagno (Ekong). L’ha sostituito con il Napoli e, al di là dello sfortunato episodio del calcio di rigore, ha disputato una buona gara. Si è ripetuto a Marassi agendo sul centro destra: buona personalità, tanta fisicità, a volte anche troppa come in occasione del fallo che gli è costato l’ammonizione (era un intervento da arancione) e una grande voglia di mettersi in evidenza. Nella difesa a tre il giovane ghanese troverà molto spazio anche perché è il più adatto ad agire sul centro-destra.



Lo stesso identico discorso vale per Ter Avest. Nella linea a quattro il titolare è Larsen: il danese non sarà un giocatore che cattura l’occhio, ma è di sostanza. Spostato a sinistra (in attesa del recupero di Pezzella, mancino naturale), a destra ha lasciato un buco che per il momento è stato coperto da Pussetto. L’argentino – se n’è avuta una prova concreta quando è stato spostato vicino a Lasagna – è decisamente più a suo agio nella metà campo avversaria e l’olandese può risultare una pedina preziosa sulle fasce.



Balic, infine. Ha giocato una decina di minuti recupero compreso. Il tocco smarcante di esterno destro per Mandragora, è stato pregevole e ha confermato che il talento non gli manca. Velazquez in estate si è opposto alla sua cessione (era stato trovato l’accordo per il prestito al

Frosinone): significa che ci crede. Chissà che non sia lo spagnolo il tecnico che riuscirà a toccare le corde giuste per far sbocciare un talento arrivato a Udine forse con troppe aspettative ma che vale sicuramente più di quello che ha dimostrato fino a oggi.