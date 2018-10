Niente Giro nel 2019? Poco male, in arrivo un triennio di fuoco con il sogno Lussari

UDINE. Niente 2019, un’abbuffata, salvo cataclismi, nei tre anni successivi. Oggi, mercoledì 31 ottobre, a Milano sarà svelato quel poco che manca del prossimo Giro (tra presentazioni della partenza a Bologna, anticipazioni e cinguettii del web è rimasto davvero poco) e gli appassionati di ciclismo del Friuli Venezia Giulia non avranno nemmeno il tempo di rammaricarsi per l’assenza sulla mappa della corsa rosa delle loro strade.



L’anno sabbatico, infatti, sarà seguito, nei programmi della Regione e del patron delle tappe friulane della corsa rosa Enzo Cainero, da un piano triennale di frazioni da far girare la testa. Zoncolan, tappe a Udine, Trieste, Gorizia, San Daniele, Pordenone, di nuovo Piancavallo e, soprattutto, un’idea (geniale) che frulla per la testa: portare il Giro ai 1.780 metri del Monte Lussari.



Prima di entrare nel dettaglio, però, due premesse: fondamentali. La prima: il Giro viene disegnato dal direttore Mauro Vegni e dal suo staff. Di solito le proposte che arrivano del Friuli, per i buoni rapporti tra le parti e la garanzia di successo, anche mediatico, delle tappe friulane, hanno luce verde, ma il mosaico si sistemerà anche in base ai percorsi delle prossime edizioni e alle regioni interessate. Intanto Cainero propone due tappe all’anno per tre anni, poi si vedrà.



Seconda premessa: l’assenza del 2019. Si tratta di una pausa studiata a tavolino, “fisiologica”, doverosa. Impensabile sarebbe avere il Giro d’Italia ogni anno in Fvg sia perché l’evento è ambitissimo sia perché per ottenerlo occorrono quattrini (tanti) e un dispiegamento di uomini notevole (mille tra volontari della Protezione cvivile e forze dell’ordine).



C’è poi il fattore attesa. «Più un evento è atteso più ha successo», spiega Cainero riferendosi chiaramente allo Zoncolan. Il piano triennale, elaborato passo passo con il presidente della Regione Massimiliano Fedriga e il vice Riccardo Riccardi, che considerano il grande ciclismo pass straordinario per l’immagine del Fvg nel mondo, prevede il ritorno del Kaiser al Giro nel 2022, anche se è probabile che sarà la stessa Rcs a chiedere la montagna più dura (e mediatica) d’Europa prima.

Il resto? Cainero si limita a dire che saranno interessati a tappe i capoluoghi (il sindaco di Udine Fontanini, ad esempio, ha chiesto una tappa già a fine luglio) o località “chiave” per la promozione turistica come San Daniele. Poi c’è il sogno, il colpo d’ala. Nei suoi 15 anni di “luna di miele” con la corsa rosa il manager friulano di sogni ne ha realizzati tanti. Ed eccone un altro.



Non il Crostis, impossibile lassù organizzare nulla finché non saranno create le infrastrutture necessarie (punti di ricovero e altro, ma non è tempo di spese pindariche), ma il Lussari. «C’è l’uno per cento di probabilità», chiarisce Cainero. Sorride. E bluffa.



Lassù lui è già salito più volte con i suoi collaboratori. L’assessore Riccardi spinge a tutta. Asfaltando la strada che porta in vetta dalla Val Saisera ecco disegnato un arrivo da sogno, magari dopo una tappa transfrontaliera con Slovenia e Austria. Il valore simbolico e di promozione turistica dell’evento sarebbe straordinario.



Intanto, nel 2019, mentre il 31 maggio gli appassionati di ciclismo nella Treviso-San Martino di Castrozza, terz’ultima tappa del Giro prima dell’arrivo all’Arena di Verona, avranno i campioni del pedale a pochi chilometri, per l’inizio di luglio faranno bene a seguire l’arrivo del Giro d’Italia donne.

Penultima tappa: Gemona-Altopiano del Montasio. Ultima

frazione, invece, con arrivo a Udine se possibile sul colle del Castello. Con circuito sui colli e passaggio a Mereto di Tomba, casa della nostra campionessa Elena Cecchini. Che, zitta zitta, ha già provato il percorso. Buone pedalate. Anzi, buon divertimento.