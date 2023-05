Corpo Vigili Notturni: il saluto dell’A.D. Daniele Zorzi

Importante novità per il gruppo Corpo Vigili Notturni: dopo oltre 20 anni di impegno e dedizione al servizio dell’azienda, Daniele Zorzi lascia i suoi incarichi all’interno del gruppo.

Un rapporto cominciato nel luglio 2001 nel ruolo di amministratore delegato CVN per proseguire anche alla guida di SERVICE STAFF (società attiva nel settore del portierato servizi alle imprese), che si è sviluppato negli anni con un percorso caratterizzato da notevoli affermazioni e una traiettoria di crescita solida. Anche gli ultimi bilanci hanno confermato l’ottimo stato di salute delle aziende leader nella fornitura di servizi di vigilanza privata e security, evidenziando risultati lusinghieri: Il gruppo Corpo Vigili Notturni ha chiuso l’esercizio 2022 con un fatturato di oltre 10 milioni di euro, cifra di tutto rispetto per una realtà che a tutt’oggi impiega 250 collaboratori fra guardie giurate ed operatori dei servizi fiduciari.

Risultati che consolidano un trend storicamente positivo, frutto anche del costante impegno e della visione lungimirante di Zorzi che dichiara: “Durante il mio lungo mandato, ho guidato le società attraverso periodi di significative evoluzioni nel settore della sicurezza, mantenendo un focus sulle esigenze dei clienti e sulla formazione del personale”.

"Il nostro successo è stato costruito sulla fiducia che i nostri clienti hanno in noi," prosegue Zorzi, "e per questo la mia riconoscenza va a tutti i membri del team Corpo Vigili Notturni/Service Staff, per il loro impegno e la loro passione. Sono onorato e grato di aver avuto la possibilità di lavorare con una squadra così speciale e affiatata: in questi anni abbiamo vissuto momenti indimenticabili, abbiamo affrontato insieme molti cambiamenti, superato mille difficoltà e condiviso la gioia dei successi raggiunti”.

Con l'addio di Daniele Zorzi si chiude un capitolo importante nella storia del gruppo Corpo Vigili Notturni; sulle potenzialità future dell’aziende, Zorzi conclude: “Lascio società forti, pronte ad affrontare le sfide di domani continuando ad offrire servizi di alta qualità. Sono sicuro che le aziende potranno continuare a crescere se sapranno proseguire senza discostarsi dal percorso e dai valori che le hanno guidate fino ad ora”.