Finto agente truffa un’anziana con la scusa dell’incidente al figlio

Si è presentato alla sua porta fingendosi un rappresentante delle forte dell'ordine e si è fatto consegnare tutto quello che l'anziana aveva in casa in quel momento, soldi e gioielli, ricordi di una vita. "Suo figlio ha avuto un incidente ma se paga la cauzione può tornare libero" le ha detto e a quel punto la donna, preoccupata per il figlio, ha consegnato 500 euro in denaro contante e gioielli di famiglia per un valore di oltre 3 mila euro.

Ennesima truffa ai danni di un'anziana. È successo nel primo pomeriggio di venerdì 9 dicembre, a Torviscosa. La donna, 83 anni, è stata contattata al telefono.

Il malvivente le ha spiegato che il figlio era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale, in realtà mai avvenuto, e che per farlo tornare a casa era necessario versare una somma di denaro.

Poco dopo il truffatore ha bussato alla porta dell'ottantatreenne, che ha consegnato quanto richiesto. Quando la signora si è accorta di essere stata raggirata ha dato l'allarme ma ormai il truffatore si era già allontanato. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri.