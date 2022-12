Investito da un’auto e sbalzato per diversi metri mentre esce dal ristorante: è grave

Sono molto gravi le condizioni di un uomo di 85 anni e residente a Udine, che, nella serata di venerdì 9 dicembre, intorno alle 21, è stato investito da un'automobile in via Faedis, nel Comune di Attimis.

Il ferito è stato intubato e trasportato d'urgenza in l'ambulanza, con il medico a bordo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, mentre stava camminando lungo via Faedis, a Racchiuso di Attimis, l'uomo è stato investito da un'automobile ed è stato sbalzato per diversi metri prima di cadere a terra.

Le condizioni del ferito sono apparse subito molto gravi agli operatori sanitari inviati subito sul posto dagli infermieri della centrale operativa Sores di Palmanova.

Sul posto un'ambulanza proveniente da Tarcento e anche l'automedica dall'ospedale di Udine.

Era appena uscito dalla trattoria La Baita di via Faedis, l'uomo, un anziano di 85 anni residente a Udine, investito a Racchiuso da un'automobile condotta da un uomo di 45 anni residente a Forgaria nel Friuli. "Il signore investito era stato a cena da noi assieme al fratello - fanno sapere dalla trattoria -. Erano da poco passate le 21 e l'anziano stava raggiungendo la sua automobile per rientrare a casa. Siamo molto dispiaciuti per il nostro cliente. Ci auguriamo che possa riprendersi presto. Dispiace ovviamente anche per l'uomo che l'ha investito, che è entrato in trattoria per chiamare i soccorsi perché il suo cellulare non prevedeva la linea, cosa che purtroppo succede spesso in questa zona. Era sconvolto e continuava a ripetere di non averlo visto".