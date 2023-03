Vinti al Superenalotto 26 mila euro centrando 4 numeri e il super star

Centra quattro numeri e il super star al Superenalotto e porta a casa oltre 26 mila euro. E’ successo nell’estrazione di martedì 28 marzo, a una signora di Latisana, cliente abituale dell’edicola tabaccheria Sclosa di piazzale Osoppo.

La donna si è presentata in negozio per compiere i suoi abituali acquisti e già che c’era ha chiesto al titolare, Alan Sclosa di controllare com’era andata la sua giocata al concorso, non avendo avuto modo di verificare l’estrazione e confrontarla con i numeri giocati.

Grande sorpresa, quindi, quando il terminale ha evidenziato la vincita: quattro numeri giusti, assieme al numero superstar, attribuito dal sistema all’atto della giocata.