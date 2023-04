Dai malori durante le Messe di Pasqua, alle proteste per le griglie accese: oltre 1.300 le chiamate al 112

UDINE. Nel giorno di Pasqua sono state 1.378 le chiamate ricevute dalla sala operativa del servizio Nue112, il numero unico di emergenza del Friuli Venezia Giulia (lo scorso anno erano state 1.479).

Di queste, circa la metà non erano di emergenza (680). Le chiamate di vera emergenza inoltrate dagli operatori della sala operativa di primo livello (Nue112) alle sale operative di secondo livello sono state quindi 698, e, nel dettaglio:163 sono state inoltrate alle centrali operative dei carabinieri, 92 alle centrali operative della polizia di Stato, 35 alle sale operative dei vigili del fuoco, 400 alla sala operativa della struttura regionale di emergenza sanitaria (Sores).

Le 698 chiamate di vera emergenza, nel dettaglio, territorialmente provenivano: 254 ex provincia di Udine, 212 ex provincia di Trieste, 126 ex provincia di Pordenone, 84 ex provincia di Gorizia e 22 da fuori regione.

Tipologie di chiamate nel giorno di Pasqua

Nella mattinata alcune persone hanno chiamato perché hanno accusato dei malori durante le celebrazioni religiose. Nel pomeriggio numerose le chiamate per segnalazioni di danneggiamenti o di furti avvenuti principalmente su vetture.

Nella stessa fascia oraria pomeridiana una chiamata di aiuto per due ragazzi che si erano smarriti fuori dal centro abitato di Venzone.

Una decina le chiamate di lamentele di cittadini che hanno segnalato l'accensione di barbecue in spazi che hanno giudicato non consoni, lamentando disagio per il disturbo causato dai fumi della cottura. Operatori Nue112 in servizio.

Nella sala operativa di primo livello del numero unico di emergenza 112 del Friuli Venezia Giulia, hanno lavorato 7 operatori, in entrambi i turni di lavoro (mattutino e pomeridiano).

Non si sono registrati momenti di iperafflusso o momenti di difficoltà nella gestione del traffico telefonico in ingresso alla centrale Nue112.

L'ente di secondo livello maggiormente coinvolto nelle chiamate di domenica, anche viste le peculiarità del tipo di chiamate ricevute, è stata la struttura operativa regionale emergenza sanitaria (Sores) che ha gestito 400 chiamate.

Incidenti stradali

In totale, sulla rete stradale della regione Fvg, nella giornata di Pasqua, nell'orario indicato (00.00-21.00), si sono verificati 23 incidenti stradali (tutti non gravi); nel 2022, per un raffronto, gli incidenti stradali registrati nel giorno di Pasqua erano stati 29.

Raffronto dei dati con la Pasqua 2022

Esaminando lo spazio temporale compreso tra la mezzanotte e le 21 del giorno di Pasqua 2022, emerge quanto segue: Le chiamate totali al Nue112 erano state 1.479 (101 in più rispetto alla giornata di ieri), di cui 737 di non emergenza (sempre circa la metà).

Le chiamate di vera emergenza erano state 742 ed erano state inoltrate come segue: - 474 alla sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria (Sores), 122 alle sale operative dei Carabinieri, 105 alle sale operative della Polizia di Stato, 41 i vigili del fuoco.