I Kokoroko a Gorizia: suoniamo la musica dei nostri genitori

GORIZIA. «La musica è un linguaggio che supera qualsiasi confine e barriera ed è la cosa più bella, quindi partecipare a un festival che promuove i valori di unione tra i popoli per noi è motivo di orgoglio»: parole dei Kokoroko, nome di punta del nuovo jazz internazionale, che hanno il compito di chiudere, oggi (mercoledì 3 agosto), alle 21, al teatro comunale Giuseppe Verdi di Gorizia, il festival “Musiche dal mondo”.

In arrivo da Londra, i Kokoroko sono otto ragazzi con origini africane e caraibiche: il risultato è un mix esplosivo e irresistibile che ha conquistato il mondo, a metà strada tra afrobeat e highlife, reggae e nu-jazz. «Suoniamo la musica che amiamo, quella con cui siamo cresciuti e che ha reso “funky” anche i nostri genitori. Ci ispiriamo a Fela Kuti, Ebo Taylor, Tony Allen e tutta la grande musica dell’Africa Occidentale, proponiamo performance che sono un omaggio ai nostri maestri. Ci siamo incontrati da ragazzini alla scuola jazz di Londra (il Trinity laban conservatoire of music and dance), abbiamo realizzato che mancava una band così (black, afrobeat e inglese) e allora, con un’intrepida sezione fiati e il fuoco di Londra, sono nati i Kokoroko».

Giovane collettivo con una sezione fiati tutta al femminile, i Kokoroko (“forte” in urhobo) sono capitanati da Sheila Maurice-Grey alla tromba, al sax c’è Cassie Kinoshi, al trombone Richie Seivewright, al basso Mutale Chashi, alla chitarra Oscar Jerome, alle tastiere Yohan Kebede, alle percussioni Onome Ighamre Edgeworth, alla batteria Ayo Salawu.

Esplosi nel 2019 con il singolo “Abusey Junction” che, pubblicato su Youtube, aveva ottenuto la strabiliante cifra (per degli esordienti) di 23 milioni di visualizzazioni, il 5 agosto i Kokoroko pubblicano il nuovo “Could We Be More”. «A Gorizia – anticipano – suoneremo alcune canzoni dall’album che sta per uscire, siamo molto contenti di poterle finalmente condividere, il live è la nostra dimensione, ci piace cambiare ogni volta il set in modo da rendere ogni concerto davvero unico e irripetibile. Attraversiamo diversi generi, afrobeat, jazz sono le basi da cui siamo partiti, ma ascoltando il disco si potranno sentire anche tanti altri differenti suoni. Ognuno di noi porta le sue influenze e il proprio bagaglio. Mentre realizziamo un disco non pensiamo a come renderà dal vivo, ma ci capita di concludere una canzone e pensare “wow ci divertiremo davvero quando la porteremo in tour”, in studio non riesci a ricreare quelle emozioni legate al live ma in qualche modo cerchiamo di avvicinarci, è una dimensione importante».

E.R.