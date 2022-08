L’ironia di Marco e Pippo pronta a travolgere Lignano, Clementine al No Borders

Anche nel fine settimana che precede Ferragosto è ricca l’offerta culturale e turistica della nostra regione. Segnaliamo alcuni dei molti appuntamenti.

Il No Borders music festival conclude tra oggi e domani il suo percorso. Oggi alle 12 il concerto di Benjamin Clementine ai Laghi di Fusine e non come previsto a Sella Nevea, scelta dettata dalle avverse previsioni metereologiche. Resta confermato invece l’evento di domani quando dalle 11 all’Altopiano del Montasio a Sella Nevea si alterneranno sul palco Asaf Avian, Daniele Silvestri e la giovanissima Casadilego.

Sono due gli spettacoli proposti dalla rassegna Teatri fuori dai teatri: stasera, in piazza Duomo ad Aviano alle 21, sono in scena Bruna Braidotti e Bianca Manzari con lo spettacolo “La commedia delle donne”. Domani gita alle Pozze Smeraldine tra cena e spettacoli ad Aviano e a Tramonti di Sopra con la Compagnia di Arti e Mestieri. In serata, alle 20 a Tramonti di Sopra, presso il Centro visite Tramonti di Sopra, in scena “Italia”, altro grande classico della Compagnia.

Risate assicurate questa sera a Lignano con il trio comico Marco e Pippo (composto da Marco Zuin, Filippo Borille e Gaetano Ruocco Guadagno) all’arena Alpe Adria alle 21.30 con lo show “Finalmente live! Estate”.

Musica in cammino vede il concerto di violoncello solo del musicista Riccardo Pes oggi alle 18 a Ravascletto, località Valovol (il ritrovo è fissato per 17.15 presso l’ufficio Iat). La location del concerto verrà raggiunta con una suggestiva passeggiata tra la natura a cura del Comune di Ravascletto.

Penultimo appuntamento della 7ª edizione di Cinemambulante, rassegna cinematografica itinerante. L’incontro è previsto domani al Rifugio Tamai sul Monte Zoncolan e il programma prevede: passeggiata, cena in rifugio e la proiezione sotto le stelle de “Il Diamante Bianco” di Herzog. Il ritrovo è fissato alle 16 con la passeggiata “Tra pascoli e mirtilli”.

A condurla il regista Massimiliano Milic e gli accompagnatori del Cai di Tolmezzo.

Tantissime le proposte in Carnia in questo weekend anche per quanto riguarda la cultura. A Chiusaforte, infatti, proseguono le iniziative per ricordare il poeta Pierluigi Cappello. Dopo l’inaugurazione della mostra fotografica permanente di Luca A. d’Agostino presso il teatro a intitolato al grande poeta, domani per tutta la giornata si susseguiranno una serie di appuntamenti per il progetto “La parola limpida di Pierluigi Cappello” a partire dalle 11 con la solenne liturgia presso la chiesa San Paolo Apostolo a Raccolana.

A conclusione del programma la “processione laica” che dal teatro intitolato a Cappello si concluderà “In Parole e Musica” alla Vecchia Stazione di Chiusaforte, dove, per il gruppo che da anni organizza eventi nel comune della Val Raccolana, tutto ebbe inizio con Pierluigi protagonista.

AreaDanza_urban dance festival, conclude oggi a Venzone la 12ª edizione, con quattro spettacoli a partire dalle 17, in piazza Municipio. Apre una produzione di Arearea dal titolo “Cross”, rappresentazione di danza site-specific. Alle 18 “Jules”, della compagnia Naturalis Labor e a seguire “Prelude”. Infine alle 18.45, “Per luogo, musica e corpo” di Versiliadanza.

Per vicino/lontano mont, oggi alle 18, presso il Laghetto di Villa Santina “Pan e gaban” titolo dell’incontro tra parole e musica.

Domani dalle 9.30, il greto del Tagliamento a Caprizi di Socchieve, presso la baracca dei pescatori, sarà sede per tutta la giornata di una serie di riflessioni e performance incentrate sul “re dei fiumi alpini”, tutte racchiuse sotto il titolo “Âgas di mont".

A Chiusaforte nuovo imperdibile appuntamento musicale per la rassegna Estensioni jazz club diffuso organizzata da Slou Società Cooperativa con la direzione artistica di Luca d’Agostino e in collaborazione con Ebike’n’tronics, con inizio alle 14 nella splendida cornice di Forte Col Badin viene presentato il nuovo progetto Ánemos, suite per pianoforte, sintetizzatori e live electronics, del giovane Nicola Tirelli.

Nei suoni dei luoghi propone questa sera in piazza della Chiesa a Pradamano, alle 21 Il brillante sestetto I percussionisti friulani, protagonista di un sorprendente concerto a più voci costruito su melodie, ritmi e colori delle varie tradizioni colte e popolari del mondo, dall’Africa all’America latina passando per l’Europa e l’Asia.

Carniarmonie prosegue a proporre la sua musica questa sera alle 20.30 al teatro Candoni di Tolmezzo dove è in programma “Tango Symphony”, con l’Fvg Orchestra diretta da Vito Clemente, insieme a uno dei più stimati bandoneonisti europei: Fabio Furia. Domani doppio appuntamento: alle 11 un concerto matinée all’esterno del Santuario della Madonna del Monte Castellano a Raveo con il “Duo Zi-ga-no”. Alle 18.30 invece, nell’area archeologica del Foro Romano di Zuglio, le voci dei “Mezzo Sotto” con uno speciale repertorio orientato al jazz tradizionale ed alla canzone d’autore su arrangiamenti originali.

La musica, infine, sarà protagonisata anche a Pordenone sul palco verde del parco di San Valentino, grazie alla programmazione en-plein-air dell’orchestra e coro San Marco di Pordenone. L’ensemble di ottoni “Max Rapace Brass Factory”, sarà invece il protagonista del concerto di domani alle 19.