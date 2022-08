Vent’anni di terrore e quel rapporto oscuro fra la lotta armata e i servizi segreti

Cominciamo la presentazione dei libri dei tre finalisti della 9ª edizione del Premio Friuli Storia che sono Gianluca Falanga, Paolo Marcy e Claudia Weber. La cerimonia di premiazione è in programma martedì 6 settembre alle 18.30 a palazzo di Toppo Wassermann a Udine dove i tre scrittori dialogheranno con il giornalista e già conduttore del programma Rai Il tempo e la storia, Massimo Bernardini. Il Premio Friuli Storia è realizzato con il contributo di Regione Fvg, Fondazione Friuli, Banca di Udine, Comune di Udine e Poste italiane.

Occuparsi della «prepotente irruzione dei poteri occulti sul palcoscenico della storia» è molto complicato. Nondimeno, l’indagine sul «ruolo di protagonisti che i Servizi segreti come le organizzazioni clandestine sono riusciti per svariati motivi a ritagliarsi» non può essere elusa: perciò Gianluca Falanga ha inteso «accendere un faro sull’opaca area di accavallamento fra spionaggio e terrorismo, disinformazione e politica con le armi che condizionò in maniera peculiare il fenomeno terroristico nel mondo bipolare».

Innanzitutto, allora: come evitare le trappole di una materia che lei stesso definisce «sfuggente, inquinata e fallace»? «Per studiare l’incontro tra Servizi segreti e organizzazioni terroristiche, operanti per definizione in uno spazio di clandestinità, occorre seguire con rigore il metodo storico-scientifico, senza cedere a dietrologie e complottismi».

Si tratta dunque di “storicizzare” eventi e questioni che faticano a uscire dalla dimensione criminalistica, giudiziaria e giornalistica? «Esatto. A distanza di anni, e disponendo di materiale adeguato su cui lavorare, è giusto privilegiare un’ottica storiografica. Il mio libro lo fa per un arco di oltre vent’anni; senza pretesa di esaustività, certo, ma offrendo al pubblico un fondato orizzonte di lettura».

A proposito di materiale adatto, quali sono le principali fonti utilizzate? «L’ossatura della ricerca parte dagli archivi della Stasi, nella ex Germania est, e si completa con escursioni in altri paesi, come Ungheria e Bulgaria, che hanno reso accessibili carte interessanti; poi ho lavorato su documenti sovietici e americani e sono parimenti importanti, ovviamente, le fonti trattate dalle commissioni parlamentari italiane, oltre ad altre diplomatiche e governative».

A questo punto ci può spiegare il titolo? «Servizi segreti e organizzazioni terroristiche di varia provenienza ed estrazione hanno tessuto, nei decenni della Guerra fredda, in Italia come altrove, un piano di contatto e interlocuzione, di trattative sottotraccia. E per definire questo fenomeno, che è stato parte di una belligeranza endemica, occulta e diffusa, tipica del periodo della Guerra fredda, utilizzo l’espressione “diplomazia oscura”».

Dice «in Italia come altrove»: in effetti la sua ricerca su questa «vasta zona grigia nella quale - come ha scritto - interagirono e negoziarono intelligence e formazioni terroristiche» non si limita all’ambito nazionale.

«Esatto, perché se vogliamo trovare chiavi di lettura che schiudano scenari nuovi, riconoscendo strutture e capendo meglio azioni e dinamiche che mutavano di periodo in periodo, l’orizzonte non può che essere internazionale e transnazionale».

Ma è sufficiente, in questa dimensione ampia, limitarsi alla classica direttiva est-ovest? «Decisamente no: una lettura più variegata e complessa deve tener conto quanto meno anche dell’asse nord-sud. La multipolarità odierna era già in gestazione in quel mondo che definiamo bipolare, soprattutto se guardiamo ai conflitti interni ai blocchi».

Ed è proprio quest’ultimo aspetto, forse, che apre una nuova frontiera di studi? «In effetti c’è ancora molto da fare, ad esempio, sulle tensioni tra Italia, Francia e Stati Uniti, o con la Gran Bretagna, o ancora fra l’Unione Sovietica e i suoi satelliti nel blocco orientale, con interessi perseguiti dai vari paesi a modo proprio nel mezzo di conflitti energetici o legati ad altri fenomeni, quali i processi di decolonizzazione».

«C’è ancora molto da fare»: ma questa sua ricerca, intanto, quanto tempo ha richiesto? «Un decennio, durante il quale ne ho condotte altre affini». Lei ha dedicato ampio spazio al terrorismo palestinese, «motore del terrorismo internazionale». Qual è il punto forte del libro circa questo aspetto? «Direi la ricostruzione molto concreta, una sorta di mappatura per descrivere strutture che di solito vengono solo suggerite senza scendere nei dettagli.

In questo modo si rendono più riconoscibili i punti di allacciamento che hanno fatto del terrorismo palestinese un riferimento per altre esperienze, come le Br in Italia o la Raf nella Germania Ovest».

Infine un cenno all’Italia, che un ex capo della Cia definì «il più grande laboratorio di manipolazione politica clandestina». «In effetti, come emerge anche dal mio lavoro, nella guerra sotterranea fra i grandi blocchi il nostro Paese era in una posizione geografia estremamente sensibile, nell’intersezione degli assi di conflitto, e per questo paragonabile per importanza strategica alla Germania divisa».

