Capuozzo: quella guerra a un’ora di aereo da casa che ci tolse ogni illusione

Prevale il rituale del destino che programma e decide, ovvero quando un caso non è per caso. A portare Toni Capuozzo in mezzo alle battaglie non è «stata una scelta ragionata, spiega, semmai da ragazzino avrei voluto lavorare sulle navi come mia nonna cameriera e mio cugino marconista.

Invece pensai di fare un viaggio in America Centrale mentre in Nicaragua si stava scatenando un’insurrezione e qualcuno mi disse: “Scrivi qualcosa visto che sei lì”. Furono pezzi graditi e senza che io potessi cambiare il corso della mia vita mi ritrovai dentro i conflitti africani, mediorientali, dell’ex Jugoslavia, per l’appunto».

A trent’anni dagli orrori dei Balcani il reporter friulano Capuozzo (ed ex vicedirettore del Tg5 fino al 2013) nato a Palmanova, ma col tempo cittadino del mondo, ha rimesso mano a quei memorabili servizi dalla guerra «a un’ora di aereo da casa» racchiudendoli in “Balcania” (Biblioteca dell’Immagine), un ritorno all’inferno (1992-2022), un libro per capire l’oggi.

Il giornalista lo presenterà domani agli Incontri con l’autore e con il vino di Lignano, alle 18.30 al PalaPineta, in dialogo con Elisabetta Pozzetto.

Toni, qual è il suo sguardo di oggi mentre rievoca la tragedia che lei visse sul campo tre decenni fa?

«Allora fu uno scontro che sapeva di “locale”, senz’altro vicinissimo ai nostri confini, ma senza tragici rimbalzi altrove, sebbene furono coinvolte le Nazioni Unite e l’Italia partecipò a una missione di pace. Sanguinarono i nostri occhi e i nostri cuori, questo sì in abbondanza, salvando però il portafoglio. Una magrissima consolazione. Ci permettemmo il lusso di abituarci ad avere gente che sparava a pochi passi dalla nostra terra. Al contrario di quella russo-ucraina, al momento in stand by giornalistico come spesso accade per certi fatti che improvvisamente spariscono e poi si riaffacciano. Sappiamo tutti che non possiamo permetterci il lusso di farla durare anni, questa guerra. Ci sono pericolosi arsenali nucleari nonché forti ricadute sull’economia mondiale per gas, benzina e grano».

Si può ipotizzare un epilogo?

«Se il mondo fosse governato dal buonsenso, sì. La Russia si è presa il Donbass, l’Ucraina ha salvato se stessa, la capitale, Odessa e lo sbocco sul Mar Nero, ma non è in grado da sola di decidere le sorti della battaglia e anche le perdite russe sono ingenti. Sempre col buonsenso di cui sopra si dovrebbe puntare a un cessate il fuoco non dico a un trattato di pace, che al momento pare improbabile».

Facendo un utile flashback, Capuozzo, che cosa generò l’esplosione nei Balcani?

«La miccia fu senz’altro la morte del maresciallo Tito. Il dittatore è stato a lungo il coperchio della pentola a pressione: scomparso lui, che addomesticò tutti i nazionalismi, saltò tutto in aria nel peggior modo possibile. Le differenze generano ostilità e le religioni acuiscono i bollori. Pensiamo ai cattolici croati, agli ortodossi serbi e ai musulmani bosgnacchi. Nonostante i nomi dei ponti inneggiassero alla fratellanza e all’unità, i fratelli si massacrarono senza pietà, su quei ponti».

Lei scrive: “È stato proprio nei Balcani che persi l’illusione di un giornalismo in grado di cambiare il mondo”.

«Tutti noi speravamo che i nostri racconti avrebbero fermato gli stermini, ma così non fu. Non c’era la volontà di interromperla, quella guerra. L’Europa forniva lacci emostatici e flebo giusto per tirare avanti. Finì per stanchezza dei contendenti più che per la determinazione di bloccare l’emorragia».

Il sangue in tv è spettacolo da tempo ormai. Che tipo di guerra vediamo da casa: vera o è un reality?

«La televisione ci sazia e ci stordisce, manca però la riflessione, la conoscenza critica che solo i reportage ti sanno dare. Le storie dei grandi Ettore Mo o di Indro Montanelli erano come dei messaggi in bottiglia pieni di riflessioni. Per i ragazzi è un videogame, per noi angoscia mista a distacco. Dobbiamo riprenderci il rumore del fruscio del giornale. Certo, noi che abbiamo iniziato quando la carta si faceva leggere fatichiamo a pensarla diversamente sebbene pronti a qualunque modernità. I miei figli non prendono mai in mano un quotidiano, si informano sul web».

Ha mai avuto paura, Toni?

«Sempre. Molte volte mi sono chiesto cosa ci facevo in mezzo alle granate. La paura è utile perché stai più attento a portare a casa la pelle. Guai a non averla».