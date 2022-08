La vena blues di Irene Grandi: «A Lignano riscopro le origini»

Irene Grandi torna a Lignano, domani alle 21.30 nella suggestiva piazza Marcello D’Olivo con un concerto live intitolato “Io in blues”.

Come nasce questo concerto?

«Nel periodo di pandemia, quando non potevo trovare ispirazione, non potevo vedere i musicisti e mi riusciva difficile anche solo immaginare un “dopo”, mi sono ricollegata con il mio passato, con la musica delle mie origini. Il blues è stato fondamentale per le origini di altri generi come il rock, il jazz, l’hip hop o il soul e così sono tornata ad artisti come Tracy Chapman, Sade, Pino Daniele e Battisti che hanno colorato la mia voce. È nata così l’idea di un concerto che racconta al pubblico come sono cresciuta».

Ci sarà spazio per i brani che la hanno resa famosa, quasi un’amica per quelle generazioni che sono cresciute con lei?

«Mi piace l’idea che attraverso le emozioni condivise si generi una vicinanza e non deluderò chi verrà per ascoltare alcuni miei brani. Partirò con un repertorio internazionale, poi passerò a quegli artisti italiani che mi hanno ispirata e lascerò spazio per le mie canzoni, riarrangiate con l’organo Hammond che offre loro delle sonorità inedite».

Lei ha collaborato con moltissimi artisti. C’è qualcuno che le ha fatto scoprire qualcosa di sé che non pensava potesse esistere?

«In realtà no, ma molti mi hanno saputo leggere e hanno sottolineato delle parti di me. Penso a Pino Daniele che con “Se mi vuoi” è partito da una vena blues per una canzone semplice, che porta con sé una tristezza velata riuscendo a raccontare una passione che sta nascendo. Vasco invece ha esaltato una parte rock che già sapevo di avere in me con “La tua ragazza sempre”. Bianconi per me ha creato una canzone crepuscolare come “La cometa di Halley” e ha sorpreso tutti questo abbinamento tra il suo stile e il mio arrangiamento pop».

Recentemente ha lavorato a teatro in uno spettacolo intitolato The Witches Seed. Come è stata quella esperienza?

«Lavorare con un team internazionale, con Stewart Copeland e Chrissie Hynde in un’opera rock contornata da cantanti lirici è stata un’esperienza molto interessante che mi ha permesso un’esplorazione di una parte di me che potrebbe essere sviluppata. Raccontare storie attraverso la musica, con movimenti scenici e recitando è stata una bella sfida».

Com’è tornare a Lignano dopo tanti anni?

«Non vedo l’ora, ricordo i tempi del Festivalbar, in cui venivo sempre e sono felice di tornarci con un progetto in cui mi riconosco».