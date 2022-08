Eventi, musica e appuntamenti: ecco cosa fare nel fine settimana in Friuli Venezia Giulia

Musica, teatro, cinema, incontri. Anche il fine settimana che anticipa il Ferragosto offre diversi appuntamenti.

A cominciare dalla sesta edizione di Microfestival, la rassegna itinerante di arte performativa che vede coinvolti nove artisti (Valeria Girelli, Alberto Mariotti, Mariagrazia Plos, Davide Pachera, Klaus Martini, Miriam Russo, Sandro Pivotti, Francesca Stella Riva, Flavia Ripa), chiamati a creare un “misterioso” spettacolo comico con la regia di Natalie Norma Fella e la drammaturgia di Paola Aiello, musiche di Francesca Stella Riva, Flavia Ripa. “Alma mistero. Dove scompaiono gli scomparsi” il titolo del progetto che approda oggi a Prato Carnico, in piazzetta della Fontana per poi chiudere, domani, da dove tutto è partito, a Trava, al campo sportivo sempre alle 18.30.

Note del Timavo - Tango da pensare, nella storica sede estiva del castello di Colloredo di Monte Albano, oggi, alle 21, presenta lo spettacolo che spazierà attraverso il tango tradizionale con le musiche di O. Pugliese, A. Troilo, J. d’Arienzo, C. Gardel. “Tango, la tradizione e la sua voce” è il titolo, per una performance proposta da Rubén Peloni, voce, Gino Zambelli, bandoneòn, Luca Rossetti, piano. Con le coreografie dei ballerini Margarita Klurfan e Walter Cardozo.

Dopo tre settimane di musica e successo di spettatori, giunge oggi alla conclusione il No Borders music festival con il concerto di Mannarino al Rifugio Gilberti. Il cantautore romano - considerato uno dei migliori artisti italiani contemporanei - dopo il concerto sold out del 30 luglio sui Laghi di Fusine, concederà un bis in un’atmosfera insolita per la rassegna, visto che per la prima volta il No Borders presenterà un live in orario serale, con inizio alle 21. Un evento per un pubblico di 500 persone in una location unica, nell’area del Monte Canin, raggiungibile solamente tramite la cabinovia o a piedi lungo il sentiero che collega Sella Nevea al rifugio Gilberti.

A Udine gli schermi del Giardino Loris Fortuna non si spengono. Anzi: rafforzano la loro offerta cinematografica con l’omaggio a Elvis, il Re del rock protagonista del pirotecnico biopic di Baz Luhrmann, in programma domani.

A Cividale, invece, il cuore emozionale degli Incontri di musica da camera dell’edizione 2022 è rappresentato dal concerto di stasera “In ricordo di un amico”, alle 21 al teatro Ristori. Si esibiranno D. Rowland e F. Le Coultre al violino, D. Zemtsov e M. Bogdanovic al violoncello, A. Rucli al pianoforte, assieme ai tre attori R. Colacino, M. Buttus e M. Zacchigna. Il concerto è dedicato all’anniversario della scomparsa di Vladimir Mendelssohn, grande amico della Associazione Gaggia e di Cividale. Verrà eseguito uno dei suoi più significativi lavori, la ricostruzione della Pantomima mozartiana kv 446 per quartetto d’archi con pianoforte, unita alla commedia dell’arte appositamente scritta da Quirino Principe.

Domani, presso il belvedere sul Natisone, alle 21, è invece in programma il tradizionale concerto dedicato al tango, grazie alla presenza del grande bandeonista Marcelo Nisinman. Come racconta il titolo della serata “Tango evolution”, il concerto ci porterà nelle dimensioni più innovative e contemporanee di questo genere musicale.

A Monfalcone torna l’annualle appuntamento di RockHistory. Domani, alle 21.15, sul palco in piazza Unità d’Italia si daranno appuntamento una decina di artisti da diverse regioni italiane per uno show che metterà al centro un nuovo modo di fare musica e di comunicare. “Il potere della parola” infatti è il filo conduttore della serata condotta dal musicista e storyteller Gabriele Medeot assieme a Linda Fiore. Sul palco nomi noti e giovani promesse del panorama italiano. Arriveranno Doro Gjat, Neroargento, i Jaspers, Cortellino, DJ Tubet, Jeremy Denver, Simone Zentilin, i Rental0012 e Gaia Papadia.