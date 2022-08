Mostre temporanee, esposizioni e musei aperti: come trascorrere Ferragosto all’insegna dell’arte

Anche quest’anno i musei e le sedi espositive di Erpac Fvg – Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia - propongono mostre temporanee, aperture straordinarie e tanto altro ancora per chi vorrà trascorrere la giornata di Ferragosto in compagnia di arte, moda, storia e tradizione.

A Trieste, il Faro della Vittoria dalle 10 alle 19 (per informazioni www.farodellavittoria.it).

A Gorizia, il Museo della Moda e delle Arti applicate con le due mostre “Tra la terra e il cielo. I meravigliosi ricami delle Orsoline” e “Le Orsoline a Gorizia. Un filo prezioso lungo 350 anni”, aperto dalle 9 alle 19; il Museo della Grande Guerra, dalle 9 alle 19; Palazzo Attems Petzenstein, con le due mostre “Kusterle, Compendium” e “Riflessi. Autoritratti nello specchio della storia”, aperto dalle 10 alle 18. (per informazioni www.musei.regione.fvg.it).

A Gradisca d’Isonzo, la Galleria Regionale d’Arte contemporanea Luigi Spazzapan, con la mostra “Artista + Artista. Visioni contemporanee”, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 (per informazioni www.musei.regione.fvg.it).

A Passariano di Codroipo, Villa Manin con il suo parco e la mostra “Il verde alfabeto. Giardini e parchi storici del Friuli Venezia Giulia”, dalle 10.30 alle 13 e dalle 13.30 alle 18 (per informazioni www.villamanin.it).

A San Vito al Tagliamento, il Museo della Vita contadina Diogene Penzi, dalle 10 alle 18

(per informazioni www.musei.regione.fvg.it).

A Cavasso Nuovo, il Museo dell’Emigrazione Diogene Penzi, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17 (per informazioni www.musei.regione.fvg.it).