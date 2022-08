Kugy Mountain Film al via: cinque giorni di proiezioni ma pure escursioni e teatro

Da oggi sino a domenica 22 si svolgerà a Tarvisio e dintorni la quattordicesima edizione del Kugy Mountain Film Festival, tradizionale kermesse di Valcanale intitolata al pioniere e cantore delle Alpi Giulie. Dedicata ad alpinismo, ambiente e genti di confine, e organizzata dall’associazione “L’età dell’Acquario”, si aprirà questa sera alle 21 al Centro culturale Kugy di piazza Unità, con l’evento di prosa e musica Julius & Co – Kugy e i suoi amici animali (in scena Ilaria Zanetti, Cristina Santin e Adriano Giraldi). Lo spettacolo alterna squarci narrativi tratti dalle opere di Herr Doktor con brani musicali dedicati agli animali di cui parla.

Delle imprese in montagna di herr doktor si sa praticamente tutto, e così della sua attività di musicista, botanico e imprenditore. Meno nota è invece la sua passione zoofila, che lo portò ad adottare cani, gatti, scimmie, e a creare, nel suo giardino nel centro di Trieste, una colonia di marmotte trapiantate dalla Valle d’Aosta. In “Dal tempo passato” , uscito postumo, e contenente le sue ultime memorie autobiografiche, Kugy racconta anche della “mensa passerina” allestita per i suoi fedeli amici pennuti nei duri anni della Seconda guerra mondiale ).

Il Kugy Mountain Film Festival proseguirà nei giorni successivi con una ricca serie di eventi di varia natura. Ci saranno innanzitutto film, tra cui alcune opere provenienti dal Trento Film Festival (La panthére des neiges e Dark red forest), il classico Sulla nord del Drago, di Giorgio Gregorio, nell’anniversario della prima salita alla parete Nord del Montasio, Fam di claps, racconto della vita di Giovanni Patat d’Artegna, Sarabanda a filo di cielo con Nives Meroi e Mario Brunello al cospetto della maestà del Cervino. Da segnalare inoltre Avenal, rievocazione/meditazione sulla miniera di Cave del Predil, in prima assoluta, se si eccettua la presentazione fatta qualche settimana fa proprio a Cave.

Ai più giovani è dedicata l’ex tempore pittorica riservata ai bambini Dipingo la montagna, con la partecipazione della pittrice e alpinista Riccarda de Eccher, a chi ama il folk etnico, invece, il concerto Il canto antico dell’India, con la vocalist Chandra Chakraborty e il percussionista Rashmi Bhatt. Quanti poi volessero provare l’arrampicata, potranno farlo in sicurezza, con l’assistenza del “Mangart climbing club” . Verranno inoltre proposte escursioni guidate con il nuovo sistema “Maca” e degustazioni di prodotti di malga.