Il dramma dell’Ucraina, una ferita per l’Europa destinata a lasciare il segno

Guarda alla tragedia attuale con occhi geopolitici, storici, umanitari e con un taglio psicologico («poiché la guerra, anche questa, finirà, ma avrà terribili ripercussioni traumatiche sulla popolazione negli anni a venire») il libro “Ucraina. Storia, geopolitica, attualità”, pubblicato da PubMe - Collana Gli scrittori della Porta Accanto, nuovo saggio di Argyros Singh, pseudonimo dietro il quale si cela Andrea Pighin.

Giovane scrittore pordenonese che lavora come bibliotecario nella biblioteca civica di Pordenone, è autore di altri saggi e racconti e curatore del blog La Voce d’argento, in cui tratta soprattutto di arte e di letteratura.

«Dopo le prime 48 ore di conflitto, durante le quali ero rimasto connesso alle notizie quasi senza interruzione – spiega – ero stordito.

Non capivo diversi passaggi, trovavo difficoltà con i nomi, ero spaesato persino sulle definizioni delle parti in causa. La geografia stessa dei luoghi era tutta da scoprire, a parte per alcune lontane reminiscenze dell’ottocentesca guerra di Crimea.

Il mio amico Misha (Mykhaylo), originario di Lutsk, nell’oblast di Volinia mi ha aiutato a comprendere meglio la situazione, presente e storica. In parallelo, ho cominciato una serie di letture. Ho avvertito sensibilità per le vicende ucraine, in un modo che solo in seguito avrei messo a fuoco. Ho cercato di informare sui social, di commentare in modo lucido e di sensibilizzare con fonti sicure.

Dopo le prime letture, però, mi sono accorto che il conflitto era più complicato e ingarbugliato da spiegare rispetto a quanto comunicato dai media. Questo testo – conclude – vuole essere un passaggio ulteriore per chi volesse approfondire la storia ucraina, senza però limitarsi a una lettura esclusivamente divulgativa».

Il popolo cosacco, la russificazione, il nazionalismo ucraino, la lotta travagliata nel Novecento per conquistare l’indipendenza sono solo alcuni dei temi affrontati nel libro, rivolto soprattutto a coloro che vogliono fare ordine nella complessa situazione ucraina, approfondendone la storia e l’attualità. Il corpo centrale del saggio è costituito dai sei capitoli, ognuno riguardante uno specifico periodo storico.

I primi si occupano della storia medievale e moderna, il terzo approfondisce quanto fra gli anni Venti e Trenta del Novecento ripetuti drammi abbiano colpito la popolazione ucraina, il quarto affronta la seconda metà del Novecento; il quinto va dalla caduta dell’Urss all’inizio del conflitto, a febbraio 2022; il sesto e ultimo è dedicato alle considerazioni sull’attualità.

E per chi vuole ancora approfondire è presente una bibliografia, in parte ragionata, che include anche consigli di lettura letterari e manuali di geopolitica aggiornati.

Nell’insieme il lettore potrà scoprire come sia la storia antica che quella del Novecento giochino un ruolo centrale nella situazione odierna dell’area.

L’altro obiettivo del libro è riuscire a raccogliere fondi per sostenere la popolazione ucraina: tutto il ricavato sarà devoluto a United24 – The Initiative of the President of Ukraine per il soccorso medico (Medical Aid).