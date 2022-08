Commedie, danza, musica e gare sportive: parte la festa del Tiere Teatro Festival

Teatro, danza e danze, musica, concerti e dj set, lezioni di yoga e di storia del teatro, gare sportive, spettacoli itineranti, cene e aperitivi, workshop di teatro e party a tema, incontri con gli artisti, passeggiate ecologiche: c’è di tutto e di più in questa prima attesa edizione di Tiere Teatro Festival, la manifestazione di Anà-Thema Teatro in programma ad Osoppo e in alcuni paesi limitrofi da venerdì 26 agosto a domenica 4 settembre.

Il Festival ruota attorno al teatro antico, ai suoi autori, ai suoi miti e alle feste dionisiache che lo celebravano nell’antica Grecia. Il tutto nel segno della festa, come coinvolgimento diretto e partecipato del pubblico. Partiti dall’idea di coniugare sport e teatro gli organizzatori e in particolare il direttore artistico Luca Ferri hanno allestito un programma sfaccettato ed eterogeneo, dando vita a una ricca kermesse, quasi una grande e insolita festa di paese, con poco o niente da spartire con la tradizione un po’ polverosa e ingessata di tanti festival a tema.

Festa dello sport e dello spettacolo dunque che si apre venerdì 26 dalle 18.30 con l’accensione del tripode a cura della campionessa olimpica Laura Di Toma dopo una maratona che dalTeatro alla Corte si concluderà al Forte di Osoppo, sede dei principali spettacoli del Festival. E a seguire, come per tutte le sere, un bel Aper-Bacco, un aperitivo musicale con i dj di Radio Gioconda.

Altri appuntamenti fissi, lo Yoga del Risveglio alle 7 e alle 19 Meditazione antica al tramonto a cura di Miriam Scalmana - WamiYoga. E poi visite guidate al sito archeologico del Forte e all’orto botanico di Osoppo; il salotto Ermes, sei appuntamenti pomeridiani con i protagonisti trasmesso in diretta su radio Gioconda e sui canali social del festival; un’esibizione e una lezione aperta di lotta greco-romana alle 18 del 1 settembre a cura di Nova Auxilia Sport Team; animazioni e laboratori creativi per bambini sulle Avventure di Ulisse i pomeriggi del 30 e 31 agosto e del 1 e 2 settembre, e, sempre legata all’Odissea, Cena greca con spettacolo il 28 agosto, seguita il 31 agosto da uno ShowCooking/Lezione di cucina greca alle 18 nel Foyer del Teatro della Corte con Lirika Nakellari, degustazione e sirtaki.

Quanto agli spettacoli, anche qui le proposte sono varie e disparate: si va da Parole e musica dall’antica Grecia (sabato 27 alle 21), concerto di apertura con l’attrice Laura Marinoni e l’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani, a un classico come Le Supplici di Euripide (martedì 30 agosto), tragedia quanto mai attuale sul tema dell’emigrazione messa in scena da Serena Sinigaglia; da uno spettacolo en travesti, Lettere romane-carteggio tra due matrone sorprese alle spalle del V secolo, con gli spumeggianti Alessandro Fullin e Marco Barbieri a Antigone Quartet Concerto, con Marco Sgrosso ed Elena Bucci sabato 3 settembre alle 19.00 sul greto del Tagliamento al Ponte di Pioverno-Venzone.

Due gli spettacoli di danza contemporanea legati a due pilastri della mitologia greca: lunedì 28 agosto Minotauro, un’altra verità dalla Lyric Dance Company di Albero Canestro e Prometheus (venerdi 2 settembre) del coreografo friulano, ma tedesco di adozione Massimo Gerardi.

Tre infine gli spettacoli prodotti dai padroni di casa e diretti da Luca Ferri: i già conosciuti Gli dei dell’Olimpo (il 28 agosto a Montenars e il 1 settembre ad Artegna), Odissea (sabato 3 settembre ad Avasinis) e la nuova produzione, pensata proprio per il festival Pasifae - la nascita del Minotauro (lunedì 29 e il 30 agosto nella Gallerie del Forte di Osoppo), spettacolo in italiano ucraino e portoghese co Gisela Macedo e Igori Nazarco.

«Il Festival è sicuramente l’impegno più grande affrontato da Anà-Thema nei suoi quindici anni di storia – afferma Luca Ferri che non nasconde la soddisfazione di – aver dato vita a qualcosa di nuovo e originale: un Festival ambizioso con occasioni di cultura, sport, intrattenimento e incontro a un pubblico il più trasversale possibile. Nella speranza che possa ripetersi negli anni a venire, diventando ancora più competitivo, e non solo a livello nazionale».