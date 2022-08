Blessound porta sul palco la musica alternativa e tanti artisti emergenti

Una certezza della musica italiana, i napoletani Almamegretta, il dj set della ex Prozac+ Eva Poles, nuovi talenti al femminile come Ceneri, Ett, Cecas, Marta Tenaglia, il pop elettronico di Caspio, il rap di Deriansky, il garage rock dei Jackson Pollock, la dance punk di Planet Opal, le selezioni di Wandervogel: è un cartellone vario quello dell’ottava edizione di Blessound, domani, venerdì, e sabato a Blessano di Basiliano, con inizio alle 19. Organizzato dalla ProBlessano e dai Danzerini Udinesi, con l’associazione Stage Plan, il Comune di Basiliano e CasAupa, il festival rinnova l’impegno nel proporre musica indipendente.

«Quest’estate — dichiara il direttore artistico Michele Poletto — c’è stata una vasta offerta di spettacoli ma poco spazio per gli emergenti e poche possibilità per il pubblico di scoprire qualcosa di nuovo. Blessound vuole confermarsi come collettore di artisti distanti dalle rotte delle altre programmazioni e allo stesso tempo fare da propulsore agli emergenti, con attenzione anche alla questione di genere e al legame con il nostro territorio».

Venerdì sera, il ruolo da headliner lo ricoprono gli Almamegretta con il frontman storico Raiz, e il pordenonese Paolo Baldini al basso. Tre Targhe Tenco, una partecipazione in gara tra i big a Sanremo nel 2013, undici album e migliaia di concerti, la band partenopea presenterà il nuovo album “Senghe”. Sul palco della prima serata anche la casarsese Ceneri (Irene Ciol) con il suo ep di debutto “Nello spazio che resta”, il triestino Caspio, tra i finalisti dell’ultimo Musicultura con il suo progetto di matrice indie elettronica, il rapper di Parma Deriansky, il dj set a cura del triestino Wandervogel.

Sabato, invece, ci sarà il dj set rock della pordenonese Eva Poles, amata voce dei Prozac+ e poi autrice di un memorabile disco solista (“Duramadre”), collaborazioni con Rezophonic, protagonista di video musicali per Diego Mancino e Litfiba. In concerto sabato: la triestina Ett (Gaya Misrachi), definita “l’astro nascente del dream pop italiano” e accasata alla major Island (Universal Music Italia), la cantautrice milanese Marta Tenaglia e la maranese Cecas con il suo pop cantato in italiano, il duo lo-fi/garage da Bologna Jackson Pollock (batteria, voce, chitarra) e i Planet Opal, con un mix di elettronica, post punk, microwave, suoni cromatici e groove pulsanti, tra i loro fan vantano un grande dell’elettronica contemporanea come Populous.