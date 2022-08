Un ponte con Praga: Pordenonelegge celebra la figura di Vaclav Havel

Sarà Praga, quest’anno, a tenere a battesimo Pordenonelegge: l’8 settembre, alle 18.30, l’istituto italiano di cultura ospiterà l’anteprima della 23esima edizione del festival con il dialogo “Praga mito, Praga realtà. Incroci della memoria tra storia e letteratura” (che sarà trasmesso in diretta a Pordenone nell’ex Convento di San Francesco) fra lo scrittore italiano Emanuele Trevi, autore di “Praga 1990, il cammino della speranza” e il direttore esecutivo della Biblioteca Václav Havel Michael Žantovský, già portavoce del presidente della Repubblica Ceca. E come ci anticipa il presidente della Fondazione Pordenonelegge Michelangelo Agrusti segnerà l’avvio di un “link” con la capitale (e la cultura) ceca che durerà per tutto il 2023 coinvolgendo altre realtà culturali pordenonesi, teatro e Cinemazero in particolare.

Praga, dunque, perché è forte l’urgenza di ritrovare ispirazioni che rinsaldino il legame con le radici democratiche dell’Europa. «Perché la vicenda ucraina – spiega Agrusti - richiamata anche dalla spiga di grano scelta quest’anno come simbolo, ci fa pensare a un altro popolo che più volte ha subito la stessa sorte. Perché l’attualità ci parla di un Paese che, in questo caso in modo cruento, si sta battendo come fece la Cecoslovacchia per difendere la propria libertà, la propria autonomia, il diritto di esistere». E c’è un altro aspetto che spinge alla creazione di un legame fra Praga e il festival «che – ancora Agrusti – è la massima esaltazione del libro, della poesia, della filosofia. Dopo il crollo del regime comunista al potere andarono i poeti; e penso in particolare a Vaclav Havel, del quale sono stato amico e che fu dal 1990 il primo presidente della Cecoslovacchia tornata alla democrazia, intellettuale, scrittore, drammaturgo».

Nel segno dell’intreccio fra Praga e Pordenone gli eventi inaugurali di Pnlegge proseguiranno mercoledì 14 settembre, sempre ripartiti, come già nel 2021, fra Pordenone, Trieste e Lignano. Nella città del festival, alle 19, il teatro Verdi ospiterà il “Dialogo sul presente, sull’orlo dell’Europa” fra la scrittrice ceca Radka Denemarková e la scrittrice italiana Silvia Avallone, intervistate di Alessandro Catalano. A Trieste, alle 21, nel Ridotto del teatro Verdi, a dialogare saranno gli scrittori Josef Pánek e Mauro Covacich sul filo rosso “Con il corpo qui, con la mente ovunque”: condurrà la conversazione Valentina Gasparet. A Lignano Sabbiadoro, sempre alle 21, sulla Terrazza a Mare, con la guida di un altro dei curatori del festival, Alberto Garlini, il dialogo “Alla ricerca di storie vere” sarà fa Markéta Pilátová, giornalista, traduttrice che vive e lavora in Brasile, dove insegna il ceco ai discendenti degli emigrati cecoslovacchi e Matteo Bussola, fumettista e conduttore radiofonico.