La frontiera non muore mai: ecco la seconda storia finalista all’ottava edizione del Premio Scerbanenco@Lignano

LIGNANO. «Dentro di noi, la frontiera non muore mai». Vittorio Bernasconi se l’era sempre ricordata questa frase. Forse perché l’aveva sentita a venticinque anni; forse perché l’aveva pronunciata Rossini. Forse perché era vera.

Se ne stava alla finestra da due ore, senza riuscire a distogliere lo sguardo. I monti della vicina Svizzera - uno sputo più in là del confine - sembravano un miraggio, coperti dalle distese boscose in cui Bernasconi era certo vi fossero ancora i vecchi sentieri.

«È ancora tutto uguale», pensò. «Quarant’anni; ed è sempre uguale».

Como era a quindici chilometri di distanza, ma anche in una galassia diversa. Bastava una collina a dividere quegli agglomerati sperduti dalla città per sancire un confine invalicabile, una salita e una discesa per uno spartiacque tra due mondi. Era cresciuto nel paese in cui aveva appena rimesso piede, in una zona che non avrebbe mai goduto dello sfarzo e del benessere generato dal turismo di lusso sul Lario. Anche il lago era qualcosa che non lo riguardava, che non sentiva suo. La frontiera, invece, non l’aveva mai abbandonato. Forse perché da adolescente passava le primavere nei boschi di confine, consumando fumetti di cowboy e sognando di essere uno di loro, qualcuno con un codice di valori, l’ospite di una terra ancestrale dove l’uomo è di passaggio e il tempo scorre lento e inesorabile, come l’acqua nei torrenti.

Credeva nel coraggio, nella lealtà, nell’amicizia, allora. Oggi, dopo un lungo esilio, voleva ricominciare a farlo.

Flavio Moretti appoggiò il bicchiere vuoto sul tavolo. Era l’ennesimo di quella sera, ma i pensieri oscuri che gli riempivano la mente ne limitavano l’ebbrezza. Il ristorante si era ormai svuotato, e i camerieri stavano sparecchiando gli ultimi tavoli. Da buon padrone di casa, Moretti aveva accolto i clienti con cortesia e chiacchierato con i più affezionati: italiani e ticinesi avevano ripreso a frequentare il locale, ora che la pandemia pareva sul punto di concludersi e la vita tornare ad una parvenza di normalità. La “Locanda dei contrabbandieri” era un posto elegante, a un paio di chilometri dal confine elvetico, immersa nella natura e con una piscina attorno a cui d’estate si organizzavano pranzi nuziali. L’aveva ribattezzato così alimentando la credenza popolare che quella struttura di legno e sasso, alcuni decenni prima, fosse stata un deposito illegale: quintali di sigarette, caffè e diamanti nascosti nel cuore della valle; miliardi di lire sul tavolo, nel gioco tra il gatto e il topo con i finanzieri.

In realtà, Flavio Moretti e il suo socio Vittorio Bernasconi utilizzavano come fortino un luogo ben più impervio dalle parti di Ponte Tresa. Il vero deposito era stato ceduto loro da Beniamino Rossini, uno spallone milanese che si era traferito al Sud per trafficare nel Mediterraneo. Il ristorante di Moretti, al tempo del contrabbando, era stato solo una cascina dove di tanto in tanto venivano nascoste le auto che scottavano; ma nella valle le leggende avevano da sempre un peso maggiore della verità.

Rimasto solo nel locale, Moretti notò i fari di un fuoristrada avanzare sullo sterrato. Sapeva chi vi fosse a bordo, e quando il motore venne spento gli si contrasse lo stomaco. Due uomini dalla carnagione olivastra, con giacche di pelle ed orologi costosi, varcarono la soglia del ristorante come se ne fossero i proprietari.

«Oè, Moretti, t’hanno mollato tutti?» disse il più spavaldo dei due. «Offrici da bere, va’».

Senza potersi opporre, Moretti andò in cucina e prese due bicchieri, avvertendo il bruciore al ginocchio che lo accompagnava ad ogni passo. E sorrise amaro, al pensiero che presto gli acciacchi della vecchiaia non si sarebbero più fatti sentire.

Un quarto d’ora dopo, il fuoristrada abbandonò il parcheggio del ristorante e raggiunse la strada asfaltata.

«Prendi a destra», disse Domenico Russo al fratello.

Moretti guardava fuori dal finestrino, la valle che scivolava via nel buio. I prati su cui aveva giocato da ragazzino, i boschi nei quali aveva fatto affari, le case abitate da sempre dalle stesse famiglie: cosa c’entrava una cosca mafiosa con tutto questo?

«Qui non c’è nulla per voi» disse.

«E invece c’è, statti buono. Il tuo locale gira bene, e con noi girerà anche meglio».

Tutto era cominciato tre anni prima, quando i fratelli Russo, venuti a conoscenza dei suoi problemi di liquidità, gli avevano offerto un prestito. Moretti sapeva di non dover accettare, ma perdere anche la Locanda sarebbe stato troppo. Aveva già perso sua moglie, parecchio tempo fa, andatasene con un uomo più giovane e senza l’alcolismo latente che lui aveva sviluppato e di cui aveva perso il controllo a fasi alterne. Erano troppo forti i ricordi di gioventù, del contrabbando che gli aveva promesso gloria e ricchezza e che sul più bello gli aveva fatto invece portato via Vittorio, il suo miglior amico, fuggito nella nebbia dopo un maledetto colpo di pistola.

Nella sfida con le autorità, i traffici andati a segno e la merce sequestrata erano qualcosa che contrabbandieri e Stato mettevano in conto. Gli spalloni come lui e Vittorio erano zanza di paese; nemmeno veri criminali, solo giovani di confine che sfruttavano la loro conoscenza del territorio e il loro ingegno per costruirsi un futuro. Invece, la notte in cui erano ormai prossimi a diventare miliardari in lire, il sangue freddo era venuto meno, e Vittorio aveva violato la regola più sacra della frontiera: niente omicidi per salvare un carico. Uno sparo durante la fuga, un finanziere ucciso, e le loro vite segnate per sempre.

Moretti, che non aveva mai tenuto un’arma in mano, si era salvato dal carcere solo per essersi arreso subito, ma col contrabbando aveva dovuto chiudere; gli altri del giro non gli avevano perdonato l’amicizia con l’assassino che aveva incattivito le guardie lungo tutto il confine. Vittorio Bernasconi, invece, non si era mai più rivisto.

Mentre il fuoristrada procedeva, Flavio Moretti ripensava agli anni felici del contrabbando, ai valori nobili che lo permeavano, a cosa significasse appartenere a un mondo con regole antiche, ora che il mondo, di regole, non ne aveva più. Pensava anche al suo ristorante, che da lunedì sarebbe diventato una lavatrice di denaro sporco, e che non avrebbe comunque coperto il suo debito coi fratelli Russo. E ripensava infine a quanto fosse morbida la terra di quei boschi, e a quanto in fretta il suo cadavere sarebbe diventato concime per le piante. Fu la mezza bestemmia di Michele Russo a riportarlo al presente; poi il boato dello schianto, i vetri in frantumi e le lamiere accartocciate.

Flavio Moretti si risvegliò dopo alcuni minuti, l’adrenalina che di colpo gli pervadeva il corpo e che gli consentì con fatica di strisciare sull’asfalto. Perdeva sangue dalla testa e aveva una spalla fuori uso, mentre si allontanava dal fuoristrada ribaltato.

Aveva percorso solo qualche metro, quando un’auto si fermò sul luogo dell’incidente. Gli parve di vedere un volto sconosciuto eppure familiare; poi, nell’istante in cui lo riconobbe, perse di nuovo conoscenza.

Due giorni dopo, Flavio Moretti si risvegliò in un appartamento che non conosceva. Il corpo gli doleva, ma riusciva a muovere sia il collo che gli arti. Accanto al letto, c’era Vittorio Bernasconi. «Non ricordavo che dormissi tanto a lungo».

Moretti abbozzò un sorriso, le lacrime che gli rigavano il volto. Allungò una mano e strinse più forte che poté quella del suo amico di gioventù, le epidermidi macchiate dai decenni, dai tormenti, dal tempo che non lascia scampo.

«Ho saputo dov’era il tuo ristorante. Speravo di trovarti ancora lì».

«Cos’è successo?».

«Un ragazzo ubriaco ha investito la macchina in cui ti trovavi. È morto sul colpo, purtroppo. E anche i due uomini che erano con te».

Moretti sospirò, mentre altre lacrime gli solcavano le guance.

«Non sembravano tuoi amici» disse Bernasconi. «A meno che i tuoi amici non ti tengano sotto tiro con una pistola».

«Ero in debito con loro…».

«L’ho immaginato».

Moretti provò a tirare un po’ su la schiena, e Bernasconi lo aiutò.

«Dove sei stato, Vittorio?».

Bernasconi trasse un respiro. «Quella notte mi nascosi in un fienile, e due giorni dopo arrivai a Genova. Ho sempre vissuto in Argentina». Si sfilò di tasca un passaporto intestato a Mauricio Galetti, rimediato al porto di Buenos Aires, una vita fa. «Non volevo uccidere quel finanziere. Volevo solo scappare, non sopportavo di perdere tutto quel denaro».

«Ti credevo morto. Non ti sei mai fatto sentire».

«Temevo di portarti guai. E che non volessi rivedermi».

Moretti annuì, lo sguardo alle montagne di confine che avevano plasmato il loro modo d’intendere il mondo. «Perché sei tornato?».

«Mi mancava questa terra. Quando sei un esule non pensi ad altro che a tornare a casa».

Fu allora che Moretti notò il giallore sul viso dell’amico, gli occhi gonfi, una debolezza nel fisico che per natura non gli era mai stata propria. «Quanto tempo ti hanno dato?», gli chiese. «Otto mesi, forse un anno. Le metastasi ormai sono estese».

Si guardarono per un lungo momento, poi Bernasconi disse: «Verranno a cercarti ancora?».

«È una cosca di mafia; non lasciano i lavori a metà».

Bernasconi annuì e appoggiò il passaporto di Galetti sul comodino. «La Plata è un bel posto, lo spagnolo si impara facilmente. Dirò ad un amico di venire a prenderti in aeroporto. Saprà come aiutarti nei primi giorni».

Fece per alzarsi, ma la mano di Moretti gli si poggiò sul ginocchio. «Vittorio… grazie».

Bernasconi sorrise, coprendo la mano dell’amico con la sua. «La pampa non è così distante da La Plata. È più pianeggiante di queste zone, ma ancora selvaggia. È stata l’unica cosa a farmi sopportare la lontananza da qui».

Moretti annuì, immaginandosela. «E tu che farai?».

Bernasconi sembrò riflettere, con la serenità consapevole della fine. «Camminerò per i boschi, ritroverò i vecchi sentieri. Devo recuperare del tempo… Ora riposati».

E lasciò la stanza, come un anziano cowboy che abbandona il saloon, pronto a rimettersi sulla pista polverosa.