Extraliscio sul palco in piazza a Maniago e a Grado l’omaggio a Bowie e ai Queen

Il fine settimana è all’insegna della grande musica classica e moderna. Ecco alcuni tra i molti appuntamenti: si comincia con la brillante proposta di UdinEstate per domenica 28, Il settetto friulano Corte di Lunas, alle 21, sul sagrato della chiesa udinese Gesù Buon Pastore di Via Di Giusto.

Musica di scena a Maniago, in piazza Italia, alle 21, con la tappa del tour degli Extraliscio, la band capitanata da Mirco Mariani, insieme al clarinettista Moreno Conficconi (“il Biondo”), fiancheggiata da Elisabetta Sgarbi con la sua Betty Wrong Edizioni Musicali.

Domenica sera a Udine al teatro Palamostre, alle 21, Beethoven/Mendelssohn: il genio e il teatro: concerto dell’orchestra Filarmonici friulani diretta da Alessio Venier. L’Orchestra under 35 si presenta con un programma sinfonico dedicato a due grandi della musica: Ludwig van Beethoven e Felix Mendelssohn.

Sempre domenica 28, a Grado, Parco delle Rose, alle 21, Bowie & Queen Celebration Night.

Sabato e domenica spazio alle visite guidate delle due mostre allestite negli spazi espositivi del Paff! a Palazzo Arti Fumetto Friuli a Pordenone. “Attenti al Lupo” di Tony Wolf alle 15.30 è condotta da Roberto Fratantoni. n“Blacksad – I colori del noir” di Juanjo Guarnido, strepitosa esposizione del grande artista spagnolo, prevede invece la visita guidata con inizio alle 16, condotta da Riccardo Pasqual.

Cororgano apre, sabato, a Marano Lagunare e domenica, a Palmanova. La XXVIII edizione del festival che punta alla valorizzazione degli strumenti a canne propone due concerti in programma alle 21.

Sabato nella parrocchiale di Marano si esibirà l’organista francese Emmanuel Arakèlian, di Avignone. Domenica nel duomo di Palmanova con inizio, alle 18, si potrà ascoltare la performance di Christian Tarabbia.

Carniarmonie presenta sabato, alle 11, nella cornice di Malga Pura ad Ampezzo, l’ensemble di tromboni “Slides&Friends” diretti dall’eclettico Simon Hogg. Domenica 28, alle 20.30, nel Centro di Aggregazione “Romano Treu” di Moggio Udinese arrivano “Les Babettes”.

Doppio appuntamento nel fine settimana per “Montagna, che spettacolo!”, la rassegna artistica nei rifugi della Società alpina friulana. Sabato, alle 15, al rifugio Divisione Julia a Sella Nevea arrivano i burattini di Michele Polo con “Baci, abbracci e bastonate”, la regia è di Serena Di Biasio.

Domenica , alle 11, al rifugio Gilberti Soravito in Conca Prevala nel gruppo del Monte Canin ci sarà il concerto della flautista udinese di fama internazionale Luisa Sello e dell’ensemble “Lis aganis”, sei musiciste provenienti da Italia, Slovenia e Croazia. Domenica, dalle 17, nella Villa Savorgnan a Lestans di Sequals la manifestazione "Il Vin in ta las Cjasas di una volta", inserita all'interno del Progetto Duino Aurisina Devin Nabrezina "Città Italiana del Vino" e della programmazione di Duino&book Storie di Vini. In programma, presentazioni di libri, concerti e degustazione di prodotti e vini tipici.

Sempre domenica, alle 20.45, nel Duomo di Lignano Sabbiadoro, l'orchestra Audimus eseguirà il Requiem di Mozart sotto la direzione del maestro Francesco Gioia.

La Banda giovanile regionale Anbima Fvg. a conclusione dello stage musicale che da ormai 17 anni si svolge a Piani di Luzza, si esibirà una prima volta a Lavariano di Mortegliano questa sera, sabato 27, alle 20.45 e domenica, alla stessa ora, in Piazza Castello a Sesto al Reghena.