Premiate le “Indagini inutili”, Franco Signoracci vince lo Scerbanenco@Lignano

Il racconto breve “Indagini inutili”, di Franco Signoracci, di Vimercate è il Premio Scerbanenco@ 2022: «Un giallo ben costruito, che mette in luce la complessità e le difficoltà del meccanismo giudiziario, grazie anche a personaggi ben disegnati», si legge nella motivazione.

«Il racconto è una grande dono per raccontare l’uomo. La lezione di Scerbanenco mi si è stratificata dentro», ha confidato Signoracci, appassionato autore che, secondo la giuria, si più si è avvicinato a Scerbanenco.

Sabato 27 agosto la cerimonia di consegna a Terrazza a mare a Lignano Sabbiadoro, temporaneamente grigio di pioggia, alla presenza di un folto pubblico omaggiato di un Giallo Mondadori.

Il premio, organizzato dalla biblioteca comunale di Lignano Sabbiadoro, che ha il privilegio di custodire le prime edizioni dei romanzi dattiloscritti e manoscritti, gli appunti e gli strumenti di lavoro dello scrittore Giorgio Scerbanenco, riconosciuto maestro del giallo e del noir in Italia, ha aperto la sua ottava edizione alla presenza del sindaco Laura Giorgi e del consigliere delegato alla cultura, Donatella Pasquin.

La terna dei vincitori è stata selezionata dalla giuria, che comprende, insieme a Cecilia Scerbanenco, Franco Forte (direttore editoriale de Il Giallo Mondadori), Oscar d’Agostino (giornalista del Messaggero Veneto), Elvio Guagnini (docente emerito Università di Trieste), Piergiorgio Nicolazzini (agente letterario) e Nicoletta Talon, responsabile della biblioteca.

«Un premio partito da molto lontano – ha ricordato Oscar D'Agostino –. Scerbanenco si è espresso anche nel racconto breve, con molte ambientazioni a Lignano, ci è sembrato interessante aprire la possibilità a tutti di scrivere in questa forma, come Messaggero Veneto continueremo ad appoggiare questa iniziativa che ha come partner Mondadori».

«Abbiamo iniziato 26 anni e ho cominciato proprio con un racconto che è stato pubblicato sulla collana editoriale che ora dirigo. Noi teniamo molto a questo premio – ha approfondito lo scrittore e direttore editoriale Franco Forte – perchè il giallo è il genere in testa a tutte le classifiche, ed è entrato in casa di tutti. I gialli Mondadori si chiamano così perchè la copertina fin dall’inizio era gialla e in Italia ha dato nome al genere.

Credo che si debba dare possibilità ai giovani esordienti di mettersi alla prova. Chi vince questo premio è pubblicato su un giornale importante e nella nostra collana che raggiunge tutte le edicole d’Italia».

Il Premio che favorisce la scoperta di nuovi talenti della scrittura ha raccolto racconti provenienti da tutta Italia.

Gli aspiranti scrittori si sono cimentati nel genere giallo/noir, e hanno rispettato la forma breve di massimo 10 mila battute richiesta dal regolamento del premio.

Secondo classificato il racconto “La frontiera” di Davide Damiani di Faloppio, «un racconto originale di buona tenuta, complesso come la vicenda narrata e con personaggi che ricordano il noir di Giorgio Scerbanenco», la motivazione della giuria.

Terzo classificato Raffaele Serafini di Udine, con “Evangelisti”: «una storia friulana dove, come scriveva Scerbanenco, il male si annida anche nei sentimenti più quotidiani. Interessante l'uso della prima persona e del flusso unico».

All’attore friulano Massimo Somaglino, lungamente applaudito, il compito di leggere i tre racconti dei finalisti. Gli autori che hanno avuto la soddisfazione di vedere il proprio racconto pubblicato sul Messaggero Veneto ripercorrono così le orme di Scerbanenco, che divenne famoso con i racconti pubblicati sul Corriere della Sera.

Il vincitore, ha ricevuto anche un premio in denaro. L’appuntamento prestigioso, inserito in Lignano Noir, e che ha nella sua immagine Scerbanenco seduto davanti al locale lignanese “Gabbiano” con l’inseparabile macchina da scrivere, tornerà il prossimo anno. Gli aspiranti giallisti sono avvisati.