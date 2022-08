Le catene della destra, Cerasa: «Vi racconto chi sono gli impostori della democrazia»

«Questo libro nasce dalla volontà di mettere in luce chi sono oggi i più pericolosi impostori della nostra democrazia, della nostra politica, della nostra libertà. E la pandemia prima e la guerra poi non hanno fatto altro che confermare un trend preciso. Gli impostori più dannosi per la nostra politica, per la nostra democrazia, per il nostro futuro, oggi si trovano a destra e da anni mettono in circolo un virus politico pericoloso: promettono di difendere la libertà negli stessi instanti in cui fanno di tutto per comprimerla». Così Claudio Cerasa, noto commentatore politico e direttore del quotidiano Il Foglio, nel suo ultimo libro, Le catene della destra in libreria da oggi per i tipi della Rizzoli (che sarà presentato venerdì 16 a Pnlegge alle 21.30 nello Spazio di Piazza della Motta, in dialogo con il Presidente di Fondazione Pordenonelegge, Michelangelo Agrusti) e, ammettiamolo con un tempismo, forse non previsto ma significativo, rispetto all’appuntamento delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

Nel suo libro, Cerasa spazia a trecentosessanta gradi sull’universo della destra internazionale, all’interno del quale un posto non indifferente lo occupa la nostra destra, soprattutto in relazione al fatto che, come da sondaggi, potrebbe mettersi alla guida del nostro paese. «Qualora il centrodestra nostrano a trazione sovranista, nazionalista ed estremista dovesse governare l’Italia, conferma Cerasa, trasformerebbe il nostro paese in un laboratorio per le destre internazionali e mondiali perché ci sarebbe la possibilità di avere contemporaneamente una destra trumpiana, lepeniana, orbaniana e e in più sarebbe candidata a governare non un piccolo paese dell’est Europa ma una delle più importanti democrazie mondiali. E’ questo il grande tema: il tentativo di spezzare le catene non è soltanto una denuncia ma anche un auspicio.”

Nel sottotitolo definisce il suo libro Inchiesta su un grande imbroglio. Di che imbroglio si tratta?

«L’imbroglio è sulla libertà, perché la destra cerca di autodescriversi come una politica che difende la libertà, ma lo fa costruendo nemici immaginari, evocando dittature che non ci sono, come la dittatura sanitaria e quella economica imposta dell’Europa, e lo fa spesso per difendere la libertà di essere estremisti. E questo è ciò che colpisce di più. Filippo Turati diceva che “le libertà sono tutte solidali. Non se ne offende una senza offendere tutte”. Spesso la destra che si dichiara paladina della libertà si trova ad avere interessi comuni con le più grandi democrazie illiberali».

Nel raccontare questa “ascesa degli impostori”, come la chiama prende in considerazione diversi ambiti, quali: Scienza, Guerra, Giustizia, Giovani, Complottismo. Qual’è quello secondo lei il più pericoloso?

«Quello che riguarda i giovani: è preoccupante perché al di là del complottismo la destra, come lo sta facendo in questa campagna elettorale, ha sempre scommesso sugli anziani, mettendo in primo piano la questione delle pensioni, in qualcosa che non è però intervento a favore dei giovani, utilizzando l’imbroglio che più pensionati ci sono e più posti di lavoro ci saranno. No. iI posti di lavoro si creano attraverso una autentica politica di crescita, non creando più debito e mettendo sulle spalle dei giovani un peso eccessivo».

L’attuale destra italiana e più figlia dei ventennio fascista o di quello berlusconiano delle tv commerciali?

«Nessuna delle due perché è un prodotto nuovo, ibrido. Ad esempio sul tema economico è molto no global, assomiglia più a una sinistra statalista di vecchio stampo e anti mercato che a una seria destra liberale».

Quanto sono fondati, secondo lei, i timori di una deriva autoritaria nel nostro paese con l’avvento della destra al potere?

«Non ci credo, per quanto possa essere critico nei confronti di questa destra, perché l’Italia dispone di una serie di anticorpi che impediscono di andare in quella direzione. Penso piuttosto che sarà una stagione di occasioni perdute per il liberalismo».

Nel 2014 lei ha scritto Le catene dalla sinistra, oggi Le catene della destra. Ma quant’è incatenata questa nostra politica?

«Incatenata da catene virtuose che hanno messo in carreggiata l’Italia, come i vincoli europei, ad esempio. E poi i doveri che ci impongono alcune nostre caratteristiche come quello legato al debito pubblico molto alto e a una crescita molto bassa: ci sono cose che non si possono non fare. Ci sono poi catene in cui vengono intrappolati gli stessi politici: quelli di destra, ad esempio, da un passato populista da cui non riescono a emanciparsi. E infatti oggi la destra mi sembra quella più in difficoltà su questi temi: è stata la sua la politica che mostrato di avere più scheletri negli armadi».