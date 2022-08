Non solo progetti e disegni, a Udine in mostra i mobili dello studio di D’Aronco

Chi sale la scala che porta al Salone del Parlamento del Castello di Udine per visitare la mostra “Un architetto cosmopolita in patria: Raimondo D’Aronco in Friuli” organizzata dal Comune di Udine e i Civici Musei in occasione dei novant’anni della morte dell’architetto (con il sostegno di Fondazione Friuli e il patrocinio dell’Ordine degli Architetti di Udine), si trova di fronte proprio la scrivania che l’architetto aveva commissionato insieme a altri mobili per lo studio (tavolo da disegno e due librerie).

L’arredo è stato donato all’Amministrazione comunale udinese dagli eredi (Milla Irene D’Aronco Chizzola, Cristina, Mattia e Silvia Chizzola) cosicché la mostra costituisce una preziosa occasione per far vedere alla città una parte della donazione che implementa l’archivio dei disegni conservato presso le Gallerie del Progetto, al quale si aggiungono i libri che si trovano nella Biblioteca Joppi.

La donazione ha fatto inoltre riemergere una storia dimenticata che intreccia le vicende umane e professionali dell’architetto con l’amico Angelo Sello, titolare del mobilificio udinese e punto di riferimento durante la permanenza in città. All’atto della donazione si sapeva soltanto che l’arredo era stato realizzato in legno di cipresso, un’essenza rara che gli eredi D’Aronco attribuivano al lungo soggiorno in Turchia, dove la produzione di mobili di pregio era caratterizzata dall’impiego di questa essenza.

Le ricerche effettuate in occasione della mostra hanno portato all’individuazione nell’archivio Sello di documentazione inedita che ha consentito di datare i mobili e acquisire i dettagli della loro realizzazione.

I registri nei quali Angelo Sello annotava le commissioni, registrava variazioni e dettagli esecutivi, le fatture, le note di lavorazione e la corrispondenza hanno premesso di ricostruire non soltanto le vicende dei mobili, ma anche fare luce sulla presenza a Udine dell’architetto, dopo che nel 1909 aveva definitivamente lasciato Istanbul.

Dalla documentazione conservata presso l’Anagrafe del comune di Udine apprendiamo che Raimondo prese residenza a Udine proprio nel 1909, indicando come indirizzo via Rialto 5, dove al secondo piano di palazzo Billia de Concina aveva affittato un appartamento nel quale, oltre all’abitazione, si trovava lo studio.

La scelta dell’ubicazione era strategicamente connessa alla realizzazione del nuovo palazzo comunale, cosicché in previsione dell’avvio del cantiere l’architetto avrebbe potuto seguire i lavori da un punto di osservazione privilegiato. Il mobilificio Sello realizzò i mobili per l’appartamento e lo studio in due fasi, la prima tra il 1909 e il 1911, la seconda nel 1923.

A seguito della nomina quale docente all’Istituto Regio di Belle Arti di Napoli, D’Aronco nel 1917 diede incarico all’amico Angelo di vendere l’arredo. La seconda commissione è datata 9 agosto 1923 e questa volta il legno utilizzato è «cipresso del Canada», sia per i mobili dello studio che per la stanza da letto e l’anticamera.

L’arredo per lo studio comprende la scrivania «uguale a quella eseguita nel 1911» e il preventivo di spesa registra anche le varianti, così per il «coperto» della scrivania viene impiegato legno di quercia, anziché il cipresso. La modifica è stata puntualmente adottata e la differenza delle essenze si rileva dalla tonalità del ripiano di copertura.

Non sono stati rinvenuti disegni autografi dell’architetto in merito all’arredo per lo studio ma, stante la magistrale perizia del mobilificio Sello nella realizzazione, la scrivania con cassetti che escono e rientrano nei loro scomparti, moltiplicando lo spazio utilizzabile in maniera esponenziale, sono frutto della perizia di D’Aronco.

E comunque l’arredo ha origine da un fruttuoso dialogo tra Raimondo D’Aronco e Angelo Sello, ed è questa collaborazione che sta all’origine di un manufatto che ha quasi un secolo e non lo dimostra affatto. La città può ora fregiarsi dei mobili dello studio di uno degli architetti di valenza internazionale del XX secolo, un primato di significativa valenza culturale.