Via alla Mostra del cinema di Venezia, sugli schermi cinque film del Friuli Venezia Giulia

Prende il via mercoledì 31 agosto a Venezia la 79esima edizione del Festival del cinema, dove martedì mattina è giunta la madrina Rocio Munoz Morales. E alla festa ci sarà anche il Fvg.

Dopo il Premio speciale della giuria assegnato a inizio agosto al nuovo film di Alessandro Comodin “Gigi la Legge” in concorso a Locarno (era dal 2008 che un film italiano non guadagnava un premio ufficiale nel Concorso Internazionale del Festival svizzero) il cinema regionale è pronto a sbarcare alla 79evista Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica gramma al Lido fino al 10 settembre.

“Come le Lumache” della triestina Margherita Panizon è stato selezionato in concorso alla Sic (Settimana Internazionale della Critica). Prodotto dalla casa di produzione regionale Tico Film Company, il corto narra di Simone un giovane ragazzo che si arrampica tra gli arbusti del Carso triestino, nel mondo magico dell’infanzia dove si nasconde per sentirsi libero.

Lui è un “fantasma” per gli altri, i coetanei che lo conoscono solo per ciò che vedono: un diverso etichettato secondo semplici stereotipi. Sayid invece è un giovane migrante, uno dei molti adolescenti che, come fantasmi, lasciano tracce su quello stesso paesaggio.

Queste due tipologie di creature s’incontreranno in uno spazio magico e si aiuteranno a vicenda a rendersi meno invisibili ai proprio occhi, attraverso un piccolo viaggio tra i boschi verso il mondo reale. In questo percorso i due si conoscono e imparano a conoscere paure e passioni reciproche e si scoprono meno diversi di quanto sembrano.

Nella stessa sezione anche “Puiet Sapling” di Lorenzo Fabbro e Bronte Stahl. Nato nel 1991, il giovane autore friulano dopo la laurea in Ingegneria del Cinema al Politecnico di Torino si trasferisce a Sarajevo, dove nel 2017 si diploma in Regia alla Film Factory del regista ungherese Béla Tarr.

Ha lavorato come assistente e aiuto regia per produzioni nazionali ed internazionali e il suo mediometraggio “Nestajanje” (Dissolvenza) è stato presentato al 24° Sarajevo Film Festival nel 2018. Ha ricevuto una borsa di studio dal Fondo regionale per partecipare a un workshop internazionale e negli scorsi anni ha collaborato con alcune case di produzione Fvg.

In concorso alle Giornate degli Autori “Ordinary Failures” (Běžná Selhání) di Cristina Groșan co-prodotto da Rosamont. Un monito su un mondo che sta misteriosamente crollando e al contempo la spinta per non cedere alla vertigine dell’apocalisse e per reagire stringendo patti col prossimo: questo il tema del film, in cui tre donne si ribellano ai “fallimenti ordinari”.

“Un nemico invisibile” di Riccardo Campagna e Federico Savonitto sarà proiettato infine all’interno delle “Notti veneziane“, sezione delle Giornate degli autori; il documentario narra la vicenda privata di una famiglia triestina che da sedici anni cerca di far giustizia ricomponendo i pezzi del puzzle capace di rendere, finalmente, giustizia al proprio figlio ammazzato durante un Tso.

Alla rassegna del cinema sarà anche presentato il corto Uruguay, diretto da Andrea Simonella, segretaria di produzione di Pupi Avati, che ne ha curato anche sceneggiatura e produzione (con Falco produzioni). L’opera è stata girata per larga parte in Friuli, tra Lignano, Udine e Villa Tissano, e nel cast c’è anche l’attrice udinese Antonella Arlotti ( Elisabetta), con Asia Galeotti (Adele), Emanuele Cerman e Roberta Lena.

L’incontro di presentazione si terrà venerdì 9 settembre alle 10 all’Hotel Excelsior: saranno presenti il regista Simonella, gli psichiatri e psicanalisti Germma Brandi e Mario Iannucci. Modererà l’incontro Antonella Arlotti.