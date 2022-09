La vincitrice del Friuli Storia: «Bisogna fare domande scomode»

Una «serata speciale perché dedicata a Giulio Giustiniani»: esordisce così, rivolgendosi al folto pubblico, il presidente della giuria scientifica del Friuli Storia, Tommaso Piffer durante la cerimonia di consegna dei premi, ieri a palazzo Garzolini di Toppo Wassermann, a Udine.

«Grande giornalista e scrittore raffinato – ha proseguito Piffer –, Giustiniani amava tutto della vita e per questo amava la storia e noi gli siamo grati per la compagnia e l’amicizia di questi anni. Con lui, fra le tante cose, avevamo a cuore la crescita dell’Università».

Linda Borean, direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale, ha portato il saluto del rettore Roberto Pinton dichiarando che l’Università è orgogliosa di ospitare l’Associazione Friuli Storia, artefice di un’iniziativa sviluppatasi fra le mura dell’Ateneo e oggi punto di riferimento per la saggistica a livello nazionale.

L’assessore regionale alla Cultura e allo Sport Tiziana Gibelli ha voluto ricordare anche Omar Monestier: «Con la scomparsa di Giustiniani e Monestier – ha detto – abbiamo perso due persone di cui sentiremo molto la mancanza».

Il dibattito con i finalisti – Giuliano Falanga, Paolo Macry e Claudia Weber – è stato condotto dal giornalista e conduttore televisivo Massimo Bernardini, sollecitando i tre storici a spiegare le ragioni che li hanno sospinti nella loro ricerca. Del lavoro di Paolo Macry (secondo con “Storie di fuoco. Patrioti, militanti, terroristi”, il Mulino) sono emersi gli aspetti dell’attualità di ogni ricerca storica e l’influsso autobiografico che ispira l’indagine sul passato.

La vincitrice, la studiosa tedesca Claudia Weber (“Il patto. Stalin, Hitler e la storia di un’alleanza mortale 1939-41”, Einaudi) si è dichiarata «estremamente felice» per il premio, «un vero onore».

«Dall’inizio degli anni ’90 – ha affermato – ho potuto imparare, rispetto allo stalinismo e alle dittature, cose che prima non sapevo; quando il muro cadde sono diventata una storica dell’Europa dell’Est, iniziando con l’occuparmi della Primavera di Praga e affrontando argomenti storici, ma sempre molto contemporanei.

È compito degli storici porre domande problematiche e che causano disagio; come storici dobbiamo andare dove fa male.

Quando ho iniziato a occuparmi di temi riguardanti le violenze staliniste, i primi due anni della Seconda guerra mondiale – quando Hitler e Stalin non erano nemici –, la collaborazione fra SS e NKVD (la polizia segreta staliniana) o la storia dell’eccidio di Katyń, ho percepito disagio anche tra i colleghi. I temi sono scomodi ma io voglio davvero sapere». Gianluca Falanga (terzo con “La diplomazia oscura. Servizi segreti e terrorismo nella Guerra fredda”, Carocci) ha raccontato di come si è inoltrato in una storia molto complessa, trattando con metodo storico aspetti che in genere sono oggetto di speculazioni fantasiose.

In chiusura, Piffer ha ringraziato la giuria scientifica, i 550 lettori della giuria popolare, la regione Fvg, la Fondazione Friuli, il Comune, Poste Italiane, Banca di Udine, l’Università di Udine, Anci Fvg, il Rotary Club di Udine, Livio Felluga, Nonino Distillatori, l’Associazione Partigiani Osoppo. Poi il presidente della Fondazione Friuli, Giuseppe Morandini, ha premiato Gianluca Falanga; l’assessore alla cultura del Comune Fabrizio Cigolot, ha premiato Paolo Macry; Elisabetta Nonino Giustiniani ha premiato Claudia Weber.

Il Premio Fondazione Friuli Scuole sarà consegnato in una data di ottobre ancora da stabilire.