Pnlegge parte da Praga, poi 400 eventi in 9 comuni: «Sarà la festa della libertà»

Il presidente Michelangelo Agrusti reclamizza lo slogan “Festa della libertà” per concedere a pnlegge 2022 una timida consapevolezza d’indipendenza dalla pandemia, «che clinicamente ancora c’è, ma con le restrizioni allentate sarà un’altra storia, una celebrazione popolare che non sposa affatto il concetto di manifestazione elitaria».

A una settimana dal pronti via della ventitreesima avventura con gli autori e soprattutto coi libri sotto l’egida della spiga di grano, si ragiona sull’anteprima praghese, peraltro già annunciata, che ha un significato culturale e politico in sintonia letteraria con le cinque giornate pordenonesi.

Se dal 14 al 18 settembre il centro, le periferie e ben nove comuni (una novità) accoglieranno quattrocento eventi, e ben cinquanta anteprime editoriali, per testare il contemporaneo con i suoi drammi e le molte incognite, giovedì 8 scatterà all’Istituto italiano di cultura l’anteprima di Praga sull’uscio della storia. Si potrà beneficiare di una diretta streaming, dalle 18.30, al convento di San Francesco (prenotazioni a segreteria@pordenonelegge.it).

Certo, la “Primavera di Praga” rievoca l’impresa dello slovacco Dubček, poi definito l’uomo del “socialismo dal volto umano”, che appena eletto segretario del partito comunista tentò, alla fine dei Sessanta, di far passare alcune riforme che avrebbero allentato le restrizioni e concesso un decentramento parziale dell’economia nonché il sogno di una libertà di stampa e di movimento. Sappiamo bene come finì.

L’Unione sovietica invase il Paese e soffocò le rivolte col sangue. Ma il sacrificio è ora il simbolo della lotta della cultura alle dittature e in nome di una grande speranza pordenonelegge sfila dai confini nazionali per abbracciare il senso di una battaglia che spesso comincia a formarsi nei libri di autori coraggiosi.

Oltre trecento mila volumi sono stati messi al bando in Turchia nella candidata europea Turchia di Erdogan. Agrusti ricorda pure certi “passi arditi” della Gran Bretagna per mettere in disparte un tale Charles Dickens e alcuni lavori di Shakespeare.

«Ecco perché la scelta di Praga e così evocativa», conclude Agrusti che sul finale della conferenza stampa ha ricordato con sincero affetto «un grande amico di pordenonelegge che quest’anno non ci sarà, Omar Monestier».

Domani, dunque, come si diceva, all’Istituto di cultura, il tema scelto sarà “Praga mito, Praga realtà. Incroci della memoria tra storia e letteratura”. Lo scrittore Emanuele Trevi, autore di “Praga 1990, il cammino della speranza”dialogherà con il direttore esecutivo della Biblioteca Vàclav Havel Michael Zantovsky, alla presenza di Fabrizio Iurlano e di Gian Mario Villalta.

Facciamo tesoro del suggerimento dello stesso direttore artistico del festival, affiancato come sempre dall’esperienza e dalla competenza di Alberto Garlini e di Valentina Gasparet, che ci invita «a farci sorprendere dalle scelte. Non fidiamoci solamente dei nomi a noi cari, osiamo anche con personaggi che ci sono sfuggiti. Ogni incontro può riservare stupore, meraviglia e comunque è un sapere in più da mettere in cascina. Non si butta via nulla».

Ecco, a proposito di calendario alla mano: sul sito, già dall’inizio di agosto, potete trovare il programma dettagliato e le modalità per assistere agli incontri. Prenotare vi eviterà inutili code.

In poche righe riassumere nomi e tematiche è un’impresa. Come sapete pnlegge accoglie il meglio dell’editoria del momento, indipendentemente dall’anima. Non c’è una bandiera per tutti, ognuno sventolerà la propria nel rispetto della pluralità di pensiero.

In coda giusto una succinta rappresentanza di arti&mestieri. Per la politica scopriremo i libri di Fedriga, Renzi e Cuperlo.

Il nostro tempo sarà osservato da Saviano, Mario Calabresi, Segrè, Benetton, Capuozzo, Damilano, Severgnini, Figliuolo. Per i romanzi e i saggi ritroveremo Scurati, Carofiglio, Bignardi, De Giovanni, Cazzullo, Avoledo, Galiano, Corona, Carlotto, Cirri, Balasso. Franco Baresi e le medaglie d’oro olimpiche Fantin e Busà per lo sport, mentre per lo show applaudiremo Lillo, Vacis, Paolo Calabresi, Michielin, Guanciale, Bergamasco, Toffolo.

E altri trecento ancora, più o meno.