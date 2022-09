Prodi presenta il suo libro a Lignano: «La guerra in Ucraina finirà quando Usa e Cina lo decideranno»

L’Europa ha sessantacinque anni, sei Paesi per iniziare e un trattato per cominciare: quello di Roma del 1957. In questi sei decenni la metamorfosi è stata determinante: ventisette i Paesi sotto la bandiera a dodici stelle, sette candidati ufficiali, tre potenziali e un ex membro, il Regno Unito.

Il due volte presidente del consiglio Romano Prodi, che ha traghettato l’Europa verso la moneta unica, è l’autore di un libro edito da Rizzoli che non cerca sensazionalismi e ha il merito di essere un esaustivo racconto per immagini con un titolo facile: Europa.

Il volume sarà presentato oggi a Lignano nell’ultimo atto della rassegna “Incontri con l’autore e col vino”, alle 18.30, al PalaPineta di Lignano.

Prodi dialogherà con Paolo Possamai.

Presidente, ci sono dei ricordi che la legano al Friuli?

«Infiniti. Ma se vogliamo parlare di uno su tutti, senza nemmeno pensarci, quello è il 1976, l’anno del tragico terremoto, un esempio che la vostra terra ha dato a tutta l’Italia. Spesso, ahimè, non seguito, nonostante la tenacia e la volontà del popolo friulano siano doti uniche e, credo, di difficile imitazione. Ma almeno provarci ritengo sia un dovere civile».

Vuol essere questo libro l’invito a un ripasso della storia d’Europa per ritrovare l’energia necessaria in un momento così impegnativo per la Ue?

«Ho lavorato tanto per trovare il corretto equilibrio fra la sintesi dei testi e le immagini affinché il lettore possa ricevere un quadro storico e contemporaneo di una avventura iniziata secoli fa. Ed è opportuno citare Cartesio e l’Illuminismo, un vento impetuoso che ha risvegliato l’Europa. Con la consapevolezza di doverla costruire, questa benedetta Europa, altrimenti siamo finiti. Non solo dedico l’opera alle mie nipoti, ma tutta la gioventù che si spera diventi un giorno cittadina di una grande nazione comune».

Cosa intende per altrimenti siamo finiti, professore?

«Intendo che abbiamo iniziato la costruzione dalla parte più facile, ovverosia dall’economia, quello che ci manca per concludere l’opera è la parte politica. Ogni nazione ha una sua storia e un suo passato che non sempre lega con altre memorie e la distanza provoca intoppi e incomprensioni. Però il Covid ha fortificato quella solidarietà spesso latitante. Come la chiamo io “la solidarietà della necessità”».

Stiamo vivendo giornate di grande apprensione per il nostro inverno di restrizioni e per l’Euro ai minimi storici. Che farà Putin? E ancora: dipende solo da lui il nostro destino o dall’Eni?

«Il problema è che il presidente russo non ci ha lasciato molte alternative. L’Europa non avrebbe potuto comportarsi diversamente da come ha fatto e farà. D’altronde non siamo noi a decidere le sorti della guerra. La battaglia della Russia con l’Ucraina finirà quando gli Stati Uniti e la Cina lo decideranno. Non prima e non dopo. Pensi soltanto che la Cina è cresciuta di una Russia all’anno. Mette i brividi soltanto a dirlo».

S’immagina cosa potrebbero dire i tre padri fondatori dell’Europa oggi? Adenauer, Schuman e De Gasperi?

«Mi viene in mente De Gasperi che morì con il dispiacere nel cuore quando, nel 1954, all’assemblea nazionale francese il voto fu contro la volontà d’istituire un esercito europeo, come dire siamo lontani dal sogno».

Lei scrive a proposito del filosofo Averroè che tentò una sintesi fra il Corano e le nostre tradizioni, augurandosi che i leader del Nord e del Sud del Mediterraneo dovrebbero trovarsi a riflettere insieme. L’ascolteranno?

«Storie di popoli che nei secoli non hanno mai trovato un terreno comune sul quale stringersi la mano. Troppe tensioni e poche distensioni».

Così come ci sarebbe da riflettere sul caos politico che si è scatenato nel momento più difficile di questo millennio, fra una pandemia e una guerra. Che prevede?

«Il voto italiano sarà determinante per i destini europei. Ricordo quando il presidente Chirac, a proposito dell’euro che sarebbe diventata la moneta unica, disse: “Non ci sarà Europa senza Italia”. Nonostante tutto siamo ancora ago della bilancia».