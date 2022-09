Tom Waits secondo Venier: «Melodie impregnate di note gospel e spiritual»

Grazie al Circolo Culturale Controtempo tornano quattro giornate dedicate alla musica, ma anche alla straordinaria cultura, natura ed ambiente acon Polcenigo Jazz River: venerdì, sabato e domenica, e poi il 17 settembre saranno caratterizzati dalla musica jazz, dai cammini sonori su sentieri naturalistici, da gite in barca sul Livenza e molto altro.

Non poteva mancare oggi, in apertura, alle 21, l’omaggio originale del friulano Glauco Venier con “Tom Waits songbook”: con lui, sul palco del Teatro Comunale di Polcenigo, Alfonso Deidda al sax contralto, Alessio Zoratto al contrabbasso, Marco D’Orlando alla batteria.

Glauco Venier ha sempre avuto un debole per il grandissimo cantautore californiano: un album intitolato proprio “Waits” era già uscito una decina di anni fa per Artesuono (allora c’erano Flavio Davanzo, Alessandro Turchet e Luca Colussi).

«È vero – racconta Venier – Nacque tutto andando a caccia di anguille con l’amico attore Luca Fantini nella bassa friulana tantissimi anni fa: fu lui che me lo fece conoscere per la prima volta in musicassetta, quando ancora non esistevano i cd. In quel periodo, immerso come ero nel mondo del jazz, ascoltavo tantissimo la Liberation Music Orchestra di Carla Bley e Charlie Haden e uscì anche lo splendido disco di musica spiritual “Steal Away” di Hank Jones e lo stesso Haden.

Già allora mi commosse tantissimo tutta questa musica colma di gospel e spiritual e la musica di Tom Waits della fine anni ’60 inizi anni ’70 era pregna di tutte queste melodie jazz New Orleans arcaiche: semplici ma con un senso del blues e del gospel preziosissimi. Perché non suonare ad “orecchio” con un bel gruppo di musicisti bravi, quasi come se fosse un coro gospel: volevo fare una cosa “semplice».

«Tra l’altro la forza di Tom Waits – sottolinea ancora Glauco – è sì la parola, ma, come Joni Mitchell, è anche e soprattutto la musica. La “parola”, soprattutto quella friulana, serve per sviluppare delle melodie diverse da quelle che mi girano in testa: se pensassi solo ad una melodia musicale, andrei in una direzione; la parola, invece, come nella musica balcanica o in quella africana, mi porta in una direzione molto più interessante. Tom Waits ha una forza melodica “spaziale” (difatti basta vedere le preziose collaborazioni di jazzisti che hanno suonato con lui): Tom Waits è Jazz, è tradizione, non è solo poesia».

Il Teatro Comunale ospiterà sabato, alle 21, l’omaggio al grande cinema italiano con Rosario Giuliani ai sax e Luciano Biondini alla fisarmonica. Il 17 sarà la volta del duo “Lhasa” con Pasquale Mirra (vibrafono e percussioni) ed Hamid Drake (batteria, percussioni e voce).