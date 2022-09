Tra storia e letteratura Pordenonelegge parte da Praga nel segno della libertà

E Praga sia, dunque, fra mito e realtà, fra storia e letteratura, con il suo passato di battaglie per la conquista della libertà, esperienza centrale per i popoli europei nella riconquista della democrazia e dei diritti civili: con il prologo che ieri sera è andato in scena nella capitale della Repubblica Ceca, nelle stanze dell’Istituto italiano di cultura, collegato in video con il convento di San Francesco a Pordenone, l’edizione 2022 del festival ha preso ufficialmente il via.

Denso di contenuti il dialogo che ha impegnato lo scrittore italiano Emanuele Trevi, premio Strega 2021, autore di “Praga 1990, il cammino della speranza” e il direttore esecutivo della Biblioteca Václav Havel Michael Žantovský, già portavoce del presidente amatissimo della Praga post comunista e responsabile della conservazione della sua eredità culturale, scrittore e drammaturgo, diplomatico, autore di una nota biografia su Havel.

Prima però, i saluti istituzionali, che in situazione come queste hanno il loro peso: dal sottosegretario alla Cultura del governo ceco Ondrej Chrast che ha parlato di relazioni amichevoli e di una solida rete di legami fra il suo Paese e l’Italia al presidente della Fondazione Pordenonelegge Michelangelo Agrusti, che ha ancora una volta sottolineato il ruolo centrale – e anche una delle ragioni che “giustifica” la scelta del link fra il festival e Praga – di poeti scritturi e drammaturghi nell’affermazione della democrazia nella Repubblica ceca e il presidente di Friulovest banca Lino Mian che ha parlato della cultura come unico vero collante fra i popoli.

Un dialogo da prospettive differenti, quello fra Žantovský e Trevi, che hanno vissuto esistenze diverse, eppure accomunate sotto alcuni aspetti, valori, miti, sollecitato dai suggerimenti del direttore artistico di Pordenonelegge Gian Mario Villalta e dal direttore – di fresca nomina – dell’Istituto italiano di cultura Fabizio Iurlano.

Punto di partenza delle riflessioni la “Praga magica» di Angelo Maria Ripellino, un libro che è un’icona, ma anche il racconto che Trevi ha dedicato di recente alla città. «Dove Praga suscita spaesamento rispetto alle aspettative – così Villalta – ma anche un’atmosfera di libertà. È ancora così?».

«L’anno scorso, disperato per ciò che stava accadendo in Afghanistan – così Trevi – con la fuga degli americani che doppiava la fuga da Saigon ho pensato all’ultima frase del libro di Ripellino, quando scrive “Resisti Praga” e che siamo qui, nel mondo, per percorrere il cammino della speranza. Quella strada oggi ci sembra tolta, sembra che quel cammino non ci sia più, l’idea che la storia come accadde a Praga, fosse abitabile dal singolo individuo non è più capitata».

«Praga resiste a tutti e lo fa nelle sue più svariate esperienze» – sostiene Žantovský – Leggendo Ripellino negli anni ’70 mi resi conto di come la città fosse un mito percepito in modo straordinario. Oggi ho la sensazione che questo mito esista ancora ma ho bisogno di rendermene conto di nuovo».

Nel segno dell’intreccio con Praga saranno anche gli eventi inaugurali di Pordenonelegge (e diverse iniziative culturali extra festival) in programma mercoledì 14 settembre, e che per il secondo anno consecutivo vedranno protagonista anche Trieste e Lignano.

Alle 18 nel Teatro Verdi di Pordenone si partirà con la scrittrice ceca Radka Denemarková e l’autrice italiana Silvia Avallone, intervistate de Alessandro Catalano e impegnate nel “Dialogo sul presente, sull’orlo dell’Europa”.

Alle 21, a Trieste nella Sala Ridotto del Verdi, si proseguirà con gli scrittori Josef Pánek e Mauro Covacich sul filo rosso “Con il corpo qui, con la mente ovunque” e condurrà la conversazione la curatrice di pordenonelegge Valentina Gasparet. Alle 21 sulla Terrazza a Mare di Lignano Sabbiadoro i riflettori si accenderanno sul dialogo “Alla ricerca di storie vere”, con Markéta Pilátová e Matteo Bussola intervistati dal curatore di pordenonelegge Alberto Garlini.