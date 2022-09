Lo psicanalista Stoppa avverte: «La politica distrugge le parole»

Artisti, giornalisti, poeti, filosofi, insegnanti. A loro sono state chieste alcune riflessioni sulle sorti del linguaggio, su ciò che oggi può significare responsabilità linguistica. Trenta interventi raccolti sotto il titolo “Dimmi come parli...

E se parli ancora a qualcuno” (Libreria Al Segno Editrice, pag. 140 euro 15) a cura dello psicoanalista pordenonese Francesco Stoppa. Un florilegio di testi critici ben fermi su una comunicazione strumentalizzata da diversi punti di vista e da diversi spazi, che sia quello politico, giornalistico, economico o dello spettacolo.

Il sottotitolo recita “uso e abuso della parola”. Qual è oggi l’abuso più evidente?

«Quello per cui ci si serve della lingua a un livello puramente strumentale o finalizzato all’esclusiva rappresentazione di sé. In questo modo vengono sacrificati la funzione civile e il valore umanizzante della parola, il suo stesso portato affettivo».

Come?

«Il semplice fatto di parlarsi, qualsiasi cosa ci si dica, rivela la centralità non tanto di chi parla o di chi ascolta quanto del patto che li vincola e li impegna reciprocamente. Questo carattere a un tempo sociale e trascendente della Parola nobilita i nostri discorsi offrendo a essi un orizzonte di senso ben più alto della mera informazione. Da questo punto di vista è proprio il linguaggio della politica, con la sua sostanziale inaffidabilità e la spasmodica ricerca di consenso a buon mercato, a rivelarsi abusante nei confronti della sacralità della parola. Nella sua implicita supposizione della credulità degli elettori, svela quel sottofondo di impudicizia che appartiene ai messaggi pubblicitari».

Diversi interventi evidenziano la “fisicità” del dialogo, sia come presenza fisica dei dialoganti, sia per l’espressività del corpo. Oggi però, come sottolinea Pier Aldo Rovatti, quello che manca è l’ascolto.

«La nostra è l’epoca dell’indifferenza. Come nelle dipendenze, l’altro è sempre a rischio di trovarsi equiparato a un oggetto inanimato di consumo che, come tale, non deve creare complicazioni. Se gli si parla, è per ottenere qualcosa o per fargli sapere di sé e fidelizzarlo al proprio io. Rovatti ci parla invece di un’arte dell’ascolto che è segno del rispetto e dell’interesse che nutriamo per l’alterità dei nostri simili».

È interessante anche la riflessione di Deborah Borca che guarda al lavoro dell’editing quale una metafora di ascolto dell’altro...

«Il suo è uno dei contributi più significativi perché mostra cosa sia un’operatività “manuale”, concreta, sulla lingua. Il tutto giocato su una delicata ma preziosa ricerca di equilibrio in cui bisogna rispettare le scelte stilistiche dell’autore senza tuttavia cedere sulla necessità di tutelare la correttezza formale dello scritto. Un bell’esempio di come la Parola venga prima di chi poteva pensarsene il creatore».

E poi c’è la poesia, il lavoro dei poeti che scavano proprio nell’indicibile. Anche il non detto ha la sua importanza, come sostiene Gian Mario Villalta?

«Se la poesia è evocazione del non dicibile, il silenzio rappresenta la fonte segreta della parola. Svolge una funzione di ossigenazione/umanizzazione del linguaggio e rende il nostro dire qualcosa di diverso da una scarica motoria. Anche per questo l’ascolto è importante, non è assenza di parola ma la cassa di risonanza del dire dell’altro. Ogni nostra espressione, atto o parola, ha comunque una potenziale valenza poetica - capace come tale di rigenerare i principi della nostra umanizzazione - quando alberga in sé ciò che è l’incalcolabile della nostra esperienza».

La raccolta sottolinea la progressiva povertà della lingua. Qual è la lusinga della semplificazione?

«La scarsa confidenza con la complessità delle cose ci ha portati a eleggere il bisogno di stabilità e sicurezza a parametro di vita. Le migrazioni - quella dei popoli in sofferenza e quella conseguente al perenne travaglio dell’anima umana - ci turbano: atti di lesa maestà nei confronti della sovranità dei confini nazionali o di quelli del nostro io. Non a caso la psicoanalisi mantiene ancora la sua inattualità mentre a godere di grande credibilità sono le terapie “mirate”, come si dice, a prosciugare i sintomi: una sorta di bonifica della parola e del desiderio inconscio. I piani di semplificazione, a partire dal fatto di privilegiare un uso sostanzialmente meccanico della lingua, contengono sempre una promessa di felicità. Senza desideri, ovviamente».