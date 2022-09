Dalla guerra in Ucraina al futuro dell’Occidente: Pordenonelegge sull’uscio della storia

Ha sorpreso anche noi, via via che il festival prendeva forma, il delinearsi di un’attenzione al presente diversa dagli altri anni, che ci ha permesso di annunciare l’edizione 2022 in questo modo: “Pordenonelegge sull’uscio della storia”.

Affermazione forse altisonante, ma che dice quanta pressione sul presente abbia la necessità di uscire dalla crisi pandemica, dall’incubo della crisi energetica ed economica, che l’attualità geopolitica innerva in ogni spazio delle nostre vite. Pordenonelegge, va da sé, traguarda il mondo dall’angolo di visuale dei libri, e proprio nei libri ha incontrato un maggiore riferimento alle vicende dell’attualità.

Con particolare attenzione il festival guarda all’Ucraina violata dalla guerra: lo fa a partire dalla spiga di grano che splende nell’immagine 2022. In collegamento da Kiev, lo scrittore ucraino Aleksej Nikitin, partendo dal suo ultimo romanzo, “Bat-Ami. Di fronte al fuoco” edito da Laurus Edizioni (Kiev), non ancora tradotto in Italia ma di prossima pubblicazione per Voland, racconterà come la cultura e la letteratura cercano di resistere nel Paese.

E sempre in anteprima a pordenonelegge arriva l’antologia pubblicata da Mondadori “Poeti d’Ucraina”, a cura di Alessandro Achilli e Yarina Grusha Possamai. Interverranno al festival per presentarla anche le autrici ucraine Iya Kiva e Halyna Kruk. E tante saranno le riflessioni sugli accadimenti internazionali: a pordenonelegge ci saranno l’inviato sul fronte del conflitto Lorenzo Cremonesi e l’autore Nicolai Lilin che ricostruirà la vita sorprendente e la folgorante ascesa politica di Vladimir Putin. Mentre Federico Rampini si interrogherà sul continuo processo all’Occidente, Aldo Schiavone sul futuro di un destino che guarda verso il compimento di un Occidente-Mondo, Alan Friedman sull’evoluzione socio-economica e “il prezzo del futuro”, Francesca Mannocchi spiegherà anche ai più giovani i conflitti del nostro tempo.

E ci sarà anche la presenza dei protagonisti della politica, in regime di assoluta par condicio, a ridosso dell’importante tornata elettorale, così come sul presente dell’industria, dell’ambiente, della ricerca e dell’istruzione ci saranno numerose proposte e vivi confronti.

Non è possibile risolvere queste righe in una serie di nomi e di titoli: si invita il lettore a consultare il sito “pordenonelegge.it”, dove individuare e selezionare un proprio percorso all’interno delle numerose proposte.

Non si possono però tacere del tutto la presenza di moltissimi autori europei e internazionali: fra gli altri i Premi Pulitzer Joshua Cohen, Jericho Brown e Jhumpa Lahiri cui va la 15esima edizione del Premio Friuladria Crédit Agricole ‘La storia in un romanzo’, il National Book Award Jason Mott, il Maestro del giallo Jeffery Deaver e ancora l’autrice e poi Olivier Norek, Frans De Waal, Jonathan Gottschall, Sasha Marianna Salzmann, Thomas Gunzig, William Dalrymple, Roy Chen, Elisabeth Asbrink, Olivier Sibony, Miguel Benasayag, Frank Westerman.

Non resta abbastanza spazio per citare gli autori italiani, grandi voci, libri splendidi, tematiche interessanti, dato che pordenonelegge è la “festa del libro con gli autori”, e perciò presta attenzione a questo aspetto della vita attuale, mai ricordato a sufficienza: mentre sembra che tutto si svolga sui social e sul web, il libro è ancora il veicolo e il testimone più importante e più decisivo di ogni umana esperienza.

*direttore artistico di pordenonelegge