Teatro Contatto, la stagione riparte con Battiston e Delbono

Training desire, allenare il desiderio è il nuovo concept Teatro Contatto 41, la Stagione ideata dal Css che sarà presentata al pubblico venerdì 23, alle 18, al Palamostre. A seguire, Steli performance di Stalker Teatro.

Dal 1 ottobre a dicembre dieci spettacoli proseguono la Stagione lunga un anno Contatto 40 e ci traghettano nel 2023 con le proposte di Contatto 41 per 32 serate fra i Teatri Palamostre e San Giorgio nel segno delle arti sceniche contemporanee. Fra i primi nomi Pippo Delbono, Giuseppe Battiston, Emma Dante e Carrozzeria Orfeo.

Pippo Delbono con la sua Compagnia affronta il più universale dei sentimenti: Amore (1 ottobre) è un viaggio musicale e lirico accompagnato dalle note struggenti del fado. Un performer, piatti da dj, microfono e dischi: Tiresias porta in scena il testo del poeta, rapper e performer londinese Kate Tempest, per la regia di giorgina Pi e di Gabriele Portoghese, in scena con il suo carisma interpretativo (14 ottobre). Dewey Dell debutta con la nuova ipnotica e visionaria creazione Hamlet (21 ottobre)

Contatto ospita la Generazione Scenario 2021 con i vincitori del Premio Scenario e Scenario Periferie: il coreografo Mattia Cason lancia con Le Etiopiche un appello per un’Europa più unita e più afroasiatica (29 ottobre) e la compagnia Usine Baug con Topi ci riporta ai drammatici giorni del G8 di Genova (26 novembre).

A+A Storia di una prima volta, del regista Giuliano Scarpinato, produzione Css con il sostegno di Istituto Italiano di Cultura – Parigi racconta il viaggio di due adolescenti (5 novembre). Ispirandosi all’opera del filosofo Walter Benjamin Sotterraneo compone in L’Angelo della Storia, coproduzione Css, una personale mappa del paradosso fatta di microstorie, istanti sospesi, momenti fatali di persone illustri o sconosciute (19 novembre).

Con il coinvolgimento dei cittadini, vedremo a novembre e dicembre Comizi d’amore, un nuovo progetto di Teatro partecipato diretto da rita Maffei ispirato al noto film inchiesta, girato da Pier Paolo Pasolini nell’Italia degli anni Sessanta. Primo incontro 14 settembre al Palamostre.

Balletto civile, compagnia di danza contemporanea fondata dalla coreografa e danzatrice Michela Lucenti debutta a Udine con una nuova coproduzione Css, Karnival un'indagine su uno dei riti di rinnovamento più significativi e popolari, il Carnevale (2 dicembre).

Dopo il grande successo Carrozzeria Orfeo torna a Contatto 41 con Thanks for Vaselina una storia dispotica e surreale, una galleria di casi umani politicamente scorretti scritta da Gabriele di Luca (4 febbraio). Emma Dante, tra le voci più alte del teatro, riscrive una fiaba classica di Andersen: Scarpette rotte parla a tout le public di generosità e solidarietà (18 febbraio).

Un grande ritorno a Contatto dell’attore Giuseppe Battiston con l’adattamento teatrale La valigia dà vita ad una serie di personaggi che riemergono dalla memoria; uomini e donne raccontati con il filtro della distanza, della distorsione e della comicità (31 marzo e 1 aprile).