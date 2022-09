Spoiler, Spider e Gianni nell’album di Lillo «Eroi che si arrabattano in un mondo difficile»

Lillo è un magnifico sessantenne, da pochissimo. (27 agosto 1962). Con Greg ne ha fatta di storia radiofonica, teatrale, televisiva, musicale. I due, se non lo ricordate o non lo sapete proprio, si conobbero in una casa editrice che pubblicava fumetti. Era il 1986.

Tempo dopo, in quanto momentaneamente disoccupati (così pare sia andata) Pasquale Petrolo e Claudio Gregori fondarono il gruppo musicale demenziale “Latte e i suoi derivati”, ma Lillo & Greg sono anche nel team che fondò il longevo programma di Italia 1, le “Iene”.

Trentasei anni di spettacolo rock assieme su un qualunque palcoscenico disponibile e davanti al microfono di RaiRadioDue con “610”, un must pomeridiano che non accenna a logorarsi nonostante un ormai lunghissimo cammino.

Però Pasquale (Petrolo), che un bel giorno decise in nome dell’arte di chiamarsi Lillo, ultimamente ha accelerato sull’amico di scena prendendosi spazi ovunque, dalla tv — con soprattutto la prima e la seconda edizione di “Lol - Chi ride è fuori” — e sul web, dove impazza con le lezioni di recitazione e con altre splendide brevi genialate.

La first edition dello show su Prime Amazon (a proposito di questa piattaforma è stata da poco annunciata una serie, “Sono Lillo”, che andrà in onda entro l’anno!) davvero lo nominò “Re Lillo I” per un paio di trovate: “Sono Lillo”, ecco, che diventò poi un tormentone a tutte le latitudini, e Posaman, il supereroe che ha come superpotere creare le pose più belle del panorama supereroistico mondiale.

Segni particolari: non si hanno notizie di missioni e di azioni durante le quale Posaman ha sconfitto criminali. Per puntualizzare.

Parlando dell’oggi, in senso temporale, Lillo presenterà questa sera (giovedì 15), alle 21.30, al Capitol di Pordenone, il suo libro, appunto, “Posaman & Friends” (edito da Rizzoli), una specie di album di figu o di graphic novel, se preferite, con tutte le descrizioni particolareggiate di più o meno conosciuti eroi che si arrabattano come possono in questo mondo difficile.

I più curiosi? Spoiler (uno che svela i finali delle serie), Spider (morso da un ragno, ma agisce a Palombara Sabina) e Gianni (un mutante… troppo veloce tant’è che non sa mai chi è).

Tutto cominciò da Piermaria Carletti, alias Normalman, ideato negli anni Ottanta, quindi assai e assai prima dell’esplosione dei supereroi al cinema. Posaman, quindi, è il risultato di una passione antica?

«Sì, risale all’infanzia. Ero un divoratore di fumetti e prediligevo i supereroi. Normalman lo creai per una rivista e poi divenne uno dei personaggi del nostro programma radiofonico 610».

Lillo, qual è il vero eroe di questi anni confusi?

«Tutti i giovani che si danno da fare, nonostante non siano affatto aiutati dalle istituzioni e devono fare solamente affidamento soltanto sulle loro forze. E, per come sta andando il mondo, è di per sè un fatto davvero eroico».

Immaginavate lo strepitoso successo di “Lol - Chi ride è fuori”?

«Avevo capito, mentre lo stavo facendo, che il programma aveva una freschezza tutta sua e che abitava un mondo assolutamente originale per fare comicità, ma non pensavo affatto che diventasse un fenomeno di costume e un evento virale sul web. Devo ammettere che sono stato colto di sorpresa».

Magari ci sbagliamo, ma questo è il suo primo Pordenonelegge? Ha dei ricordi particolari di questa regione?

«È la mia prima volta qui al festival, sì. In Friuli abbiamo presentato parecchi spettacoli teatrali. Quindi posso confermare a ragione che il pubblico friulano è molto caldo e generoso. E ha sempre dimostrato di divertirsi tantissimo. Ecco il motivo per cui una tappa da voi la facciamo sempre molto volentieri. E non è piaggeria, s’intenda. Altrimenti avrei glissato con altre simpatiche trovate. Più che ricordi c’è una nota curiosa. Quando ci arrivarono i dati Auditel del nostro programma televisivo “Telenauta 69”, trasmesso su Italia 1 nel 2000, ci dissero che proprio il Friuli era la regione con il maggior numero di ascolti. Sono passati ventidue anni, ma il grazie ce l’ho pronto da quel tempo!».