A 25 anni dalla morte un convegno ricorda don Gilberto Pressacco, il sacerdote-musicista «maestro di vita»

Appuntamento sabato 17 settembre, alle 17, nella sala consiliare del Comune di Sedegliano con il convegno “Don Pressacco maestro di vita”, organizzato da Comune e Associazione culturale don Gilberto Pressacco in occasione del 25° della morte.

Interverranno: don Pasquale Pressacco, don Claudio Bordignon, don Roberto Bertossi, Don Nicola Borgo, Vittorino Pressacco, Francesca Pressacco, Giampaolo Gri, Angelo Vianello, Enrico Peterlunger, Federico Vicario, Fabio Alessi, Milvio Trevisan, Andrea Nunziata, Claudio Zinutti, Flavia Brunetto, Ivana Battaglia, Nicola Cossar, Sandro Azaele, Marco D'Agostini, Glauco Venier, Valentino Bert, Daniele Di Lenarda.

Moderatrice la giornalista Fabiana Dallavalle. Interverrà il presidente del consiglio regionale Piero Mauro Zanin. Alle 19.30 la messa in suffragio nella chiesa di Turrida.

Don Gilberto Pressacco morì improvvisamente a Udine il 17 settembre di 25 anni fa. Era nato a Turrida di Sedegliano il 19 settembre 1945. Un suo profilo adeguato suppone una lunga e accurata ricerca, io mi limito ad alcuni ricordi.

Il “Dizionario Biografico degli Italiani” della Treccani, così lo presenta: «Sacerdote, musicista, storico della musica, della liturgia e delle tradizioni popolari. Ordinato sacerdote nel 1970, si laureò in teologia dogmatica alla Pontificia Università Lateranense di Roma e in lettere all’Università di Padova».

All’insegnamento nel Liceo classico e nel Conservatorio di Udine affiancò un’intensa ricerca storica, premessa necessaria e decisiva per ogni serietà veritativa soprattutto per leggere il presente e progettare un futuro credibile.

Nel libro-intervista, “Viaggio nella notte della Chiesa Aquileiese”, pubblicato nel 1998 dall’editore Gaspari, è riportata una prima sintetica e accurata bibliografia della sterminata mole di opere e studi da lui compiuti.

Alla fine della preparazione culturale e teologica, del e nel seminario, le nostre mete erano un servizio pastorale nei numerosi paesini della diocesi dove costatavamo come la società civile assumesse cammini e spazi culturali sempre più indipendenti dalla civiltà contadina e dalla ‘staticità’ ossessiva che proponeva il frammento di Chiesa in cui operavamo.

Alcuni di noi pensarono che una ricerca in profondità desse senso e profitto al nostro compito educativo e ci orientasse sia sul piano ecclesiale sia su quello civile.

In un foglio ciclostilato, chiamato “Proposta”, avevamo tentato di far conoscere i nostri propositi ma difficoltà istituzionali lo fecero morire perché i nuovi professori di Teologia dogmatica e di Studi biblici dovevano lasciare l’insegnamento in Seminario se continuavano a partecipare al “foglio”.

Nacque così un secondo “foglio”, con la collaborazione anche dei laici, che chiamammo “Lettere friulane” e, per volontà comune, decidemmo di affidare alla personalità di Gilberto Pressacco il compito di fissare le linee del suo editoriale programmatico.

C’era stata, da poco, un’Assemblea del clero friulano, dove alcuni problemi erano un segnale di forte e urgente rilievo; ravvisavamo necessarie nuove vie in campo pastorale, morale e liturgico da una parte e ridefinizioni storico-sociali, nonché adeguamenti specifici da riproblematizzare, soprattutto doverosi dopo il Concilio Vaticano II.

Tenendo conto delle diverse sensibilità in quest’approccio, Gilberto evidenziava che «nella società e nella Chiesa friulana esistono problemi, esigenze, domande che hanno le loro radici nel passato e nel presente, e in molte situazioni locali e generali».

Per Pressacco «un cristiano che oggi voglia partecipare coscientemente alla vita sociale ed ecclesiale in Friuli, deve prendere posizione sui problemi della storia, della cultura e della lingua friulana, dell’emigrazione, delle servitù militari. Società e Chiesa imponevano quindi, per la liberazione dell’uomo, una rigenerazione nell’ambito delle strutture e dei valori.

Tutto questo esige un atteggiamento unico di positiva apertura e di coinvolgimento verso l’uomo (inteso come persona, come gruppo, come umanità) che lotta per la propria liberazione (economica, culturale, spirituale). Credere ha a che fare con la realizzazione di tutto l’uomo, nelle sue dimensioni naturali e soprannaturali, storiche e metastoriche».

È essenziale un’analisi della realtà perché la mancanza di analisi è paralizzante se non deleteria generando incomprensione, sfiducia, abbandoni. È un richiamo serio al Friuli e alla Chiesa friulana.

È essenziale la ricerca del dialogo di base per verificare la volontà di un’emancipazione che affermi positivamente i valori della propria e comune esperienza storica.

Va tenuto presente che per Pressacco il rapporto Chiesa-mondo (specialmente in Friuli) è concepito come se la Chiesa fosse una struttura alternativa e antagonista della società, più spesso lontana e inadeguata alle istanze della realtà storica.

Per lui «il coinvolgimento del cristiano nella storia non annulla quell’insoddisfazione di fondo che è alla radice della partecipazione alla vita sacramentale (è l’istanza dell’ex opere operato) e della sua coscienza di provvisorietà e di continua transizione.

Il cristiano non identifica “Regno di Dio e Storia” ma, sentendosi contemporaneamente corresponsabile e di tutte e due le realtà, le vive in un rapporto difficile, di costruttiva contrapposizione comune, di non totale identificazione. L’istanza più acuta nel presente è scoprire migliori e più adeguate strutture di unità per un’integrazione della diversità».

La sua posizione generale è a favore dell’uomo in tutte le sue dimensioni, in nome e come incarnazione della propria fede, all’interno dell’esperienza, nella storia cristiana.

«Le pretese esclusiviste ideologiche rendono statici e oppressivi i gruppi sociali ed ecclesiali che, in modi diversi, hanno di mira un ‘ritocco’ di gestione del potere».

Le specifiche giustificazioni dei “ritocchi” non hanno facile e convinto ancoraggio nella Croce di Cristo. Questi orientamenti hanno trovato realizzazione in tutte le sue attività, molte volte con durezza, quando i piani decisi rischiavano di essere cancellati.