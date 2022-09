Ayelet Gundar-Goshen: «Le mamme israeliane hanno paura di tutto»

Affronta il lato oscuro della genitorialità il nuovo libro di Ayelet Gundar-Goshen Dove si nasconde il lupo (Neri Pozza), presentato ieri sera in anteprima a Pordenonelegge (a palazzo Mantica, con la giornalista Francesca Visentin), nel quale la scrittrice, una delle voci più intense della nuova letteratura israeliana, torna su temi scomodi che appartengono alla società dello Stato ebraico, ma non solo.

C’è la paura, con le sue varie sfaccettature, al centro del romanzo, che racconta la storia di un famiglia israeliana trasferitasi nella Silicon Valley, dove solo apparentemente vive lontana dal clima generato dal conflitto in Medioriente. Ed è soprattutto la paura di scoprire di non conoscere veramente chi ci è caro – nel caso specifico il figlio della protagonista, Adam, che da vittima di bullismo passa a possibile indiziato di un crimine commesso per vendetta – o che anche noi stessi non siamo ciò che credevamo. Ma quanto ha influito sul tema che affronta nel libro il fatto di essere israeliana e di portare su di sé un peso del trauma ancestrale?

«Gli israeliani e in generale gli ebrei vivono una sorta di disturbo da stress post- traumatico – spiega l’autrice in conferenza stampa – ci sentiamo sempre vittime, dimenticandoci che anche noi, invece, possiamo essere predatori. Ma c’è anche un aspetto universale della paura, quello che vive ogni madre, pensando al proprio figlio come preda di possibili lupi che gli si aggirano intorno. Non ne conosco una che ritenga possibile il contrario.

A differenza delle madri, però, i ragazzi non hanno il dono del concetto di futuro, vivono il qui e ora e magari non si rendono conto della gravità di alcune situazioni. Finisce che le madri vivono nell’ossessione di scoprire il mistero di quel bambino che hanno portato in grembo ma una venuto alla luce è diventato un estraneo».

Madri che si chiedono se i figli saranno felici, ma non se diventeranno anche dei bravi cittadini. «Sì – ancora Gundar-Goshen, commentando i metodi educativi – siamo passati dalla dittatura dell’ideologia a quella del narcisismo, un cambio generazionale straordinario: negli anni ’40 i figli si allevavano per il Paese (per il fascismo, per il comunismo, per il patriottismo), ma da questo approccio non ne è nato niente di buono.

Oggi vige l’individualismo: nessuna madre aspira a un figlio patriota, ma la frase apparentemente innocente “voglio solo che tu sia felice” fra parentesi significa “non m’importa niente di tutto il resto”».

Ancora a proposito di paura, l’autrice, tornando al suo Paese, che da sempre vive sotto la minaccia di atti terroristici («paura che noi israeliani conosciamo da tanto, ma oggi appartiene anche all’Europa»), considera interessante analizzare il fatto che si tratti di un sentimento che «non nasce durante un attacco, ma viene instillato a posteriori. E vedere il mondo attraverso la lente del timore, pensare che tutti siamo minacciati, ci fa diventare soltanto più xenofobi». Ancora una volta è la letteratura a venirci in soccorso, a guidarci lungo una giusta strada. «La politica cerca di sfruttare la paura infondendola, c’è una costante demonizzazione l’uno dell’altro; la letteratura cerca di percorrere la strada della curiosità: chi scrive e chi legge si chiede piuttosto cosa possa essere accaduto nella mente di chi compie del male».

Infine, un accenno alle condizioni di vita in Israele, Paese anch’esso prossimo alle elezioni. «Da israeliana ebrea che vive a Tel Aviv direi che stiamo bene, ma questa sensazione di benessere non è normale, considerando che siamo a pochi chilometri dalla striscia di Gaza, c’è una discrepanza fra un quotidiano sereno e una situazione politica che non lo giustificherebbe: direi che la nostra è una vita follemente normale».