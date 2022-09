La drammaturga ucraina Sasha Marianna Salzmann: «Il passato svanisce ma il dolore resta con noi»

C’è un sentimento di distacco da ciò che avvenne prima. Il passato spaventa la gioventù post sovietica che preferisce nascondersi dietro i silenzi. Atteggiamenti di difesa, comprensibili, ma la sofferenza cresce se mancano certezze e solamente con la presa di coscienza si può trovare la pace. Una donna del 1985 nata a Volgograd (un tempo Stalingrado), emigrò giovanissima in Germania per sfuggire all’antisemitismo. Lei è la drammaturga e scrittrice Sasha Marianna Salzmann, è di origini ucraine e la sua famiglia è ebraica.

Ora Marianna vive a Berlino e il suo primo libro Fuori di sé (Marsilio) fu un caso letterario, finalista allo Strega Europeo. A farle compagnia a pordenonelegge c’è l’opera seconda Nell’uomo tutto deve essere bello, in libreria dal 13 settembre sempre per Marsilio (presentazione stasera all 19, auditorium istituto Vendramini). Un titolo che trattiene un pensiero di Čechov. In fondo le origini restano sempre con noi, pare questo il senso della scelta.

«È un modo di dire — precisa l’autrice — che sottintende un atteggiamento: essere belli e buoni in un afflato socialista, però mia madre non è affatto d’accordo in quanto il vero significato, per lei, è: non sei bello abbastanza».

Se qualche generazione mura la conoscenza, Salzmann con la storia di due ragazzine, Lena e Tatjana, cerca di stimolare il dialogo, fornire il coraggio necessario per affrontare i mostri. Le donne, poi emigrate in Germania come lei, diventeranno amiche e cresceranno le loro figlie. Una di loro, Edi, insisterà nell’ignorare le origini. «Non mi riguarda e poi mi spaventa», dice. Saranno i cinquant’anni di Lena a zittire la voce della reticenza nel tentativo di trovare un compromesso fra passato e futuro.

Nel libro è forte il dialogo fra generazioni di donne che vivono i dolori della proprie madri.

«Il passato svanisce, ma il dolore resta con noi indipendentemente dalla natura che lo ha creato. I loro pensieri sono antecedenti alla guerra e qualcuno mi ha detto che sono stata una specie di veggente. L’intento è rompere questa barriera di distacco dal dramma e affrontarlo».

La sofferenza dell’esilio: come vivono le donne il peso della guerra?

«Molte speravano che la loro vicenda fosse finita. Ma i mariti e i figli combattono, sta cambiando la geografia dell’Ucraina e la nostra storia. D’altronde questo è l’orrore di qualunque conflitto».

Lei in una intervista ha detto che non si sente di escludere la vittoria dell’Ucraina.

«Quello che finora è accaduto era assolutamente insperabile subito dopo l’invasione russa e ciò conforta il mio ottimismo».

Putin ha distrutto qualunque tentativo di un tempo di riforme e di democratizzazione.

«Putin è sinonimo di Kgb».

Torniamo al libro: le sue protagoniste non sanno o non vogliono gestire il passato?

«Nessuno ha interesse di affrontare ciò che fu decisivo a stravolgere le esistenze di un popolo. Non c’è nemmeno la volontà di comprendere il sistema politico né tantomeno conoscere la storia. C’è una forte abitudine del presente, non ci si volta indietro, va bene così».

Marianna, lei ha studiato letteratura, teatro e scrittura scenica ed è drammaturga, come si diceva, del Maxim Gorki Theater di Berlino, per il quale lavora in residenza dal 2013. Che futuro s’immagina per la scena europea?

«Non me la sento di predire il futuro (sorride), ma prima della pandemia credevo nel teatro. Non che adesso abbia smesso di farlo, certo che no, ma guardando negli occhi la realtà vedo chiaro la difficoltà della scena rispetto ad altre arti quali la letteratura e il cinema. Il lungo periodo di solitudine che ci ha costretto il Covid ha determinato delle differenze: il cinema si può vedere anche a casa, i libri si possono leggere a casa, ma il teatro a casa non viene, ci devi andare tu. E questo è un dispiacere. Io ho vissuto nella pancia di un teatro e questa opportunità mi ha insegnato a vivere, a scrivere libri, a provare il senso della comunità. Spiace, ma ora sono meno ottimista».