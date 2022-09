Il fisico Roberto Battiston: «Non sarà un virus, ma il clima a distruggere il nostro pianeta»

Non sarà un’epidemia a distruggere il pianeta, ma se non interveniamo lo faranno le conseguenze del cambiamento climatico. Non fra trent’anni e nemmeno fra cinque, «perché vi assicuro che quanto è accaduto quest’estate (temperature impazzite, siccità, incendi, inondazioni, scioglimento di ghiacciai) l’anno prossimo si ripeterà, anzi, sarà peggio. Parola di Roberto Battiston, fisico italiano, divulgatore scientifico e saggista, già presidente dell’Agenzia spaziale italiana, ospite ieri del festival nella sala Capitol. «Io non ci sarò – ha aggiunto, tanto per rendere più chiaro il concetto – ma vi assicuro che se continua così non vorrei essere su questa Terra nel 2060».

Non è allarmismo, il suo. Battiston è uomo di scienza e come scrive nel suo libro L’alfabeto della natura (Rizzoli), in libreria da tre giorni, «il caos della pandemia, le reazioni scomposte di una certa politica e la circolazione di fake news sempre più virali hanno mostrato con chiarezza che solo ragionare in termini scientifici ci consente di capire e spiegare i molti aspetti di un fenomeno complesso».

Sul piatto ci sono fatti concreti, come i dati che dimostrano qual è il problema vero, quello che per la prima volta nella storia della Terra «produrrà un cambiamento climatico apprezzabile nella vita di una generazione»: creiamo anidride carbonica «più di quanto il pianeta ci conceda perché stiamo beneficiando troppo dell’energia fossile, conseguenza dell’industria che abbiamo messo in piedi da quando è iniziata la civilizzazione».

La buona notizia è che «essendo noi la causa – spiega Battiston – sempre noi possiamo trovare le soluzioni». Riassumibili in tre punti: produrre energia a basso costo sfruttando il solare (e di conseguenza salvaguardare il verde e aumentarlo); organizzarci per accumularla e, letteralmente, «tirar giù Co2 dall’atmosfera, oltre che immetterne di meno. Si dice che non ci sia la tecnologia – ancora Battiston – ma invece è possibile: in Islanda è stato creato il primo impianto che aspira anidride carbonica e la solidifica».

Facendoci capire quanto poco siamo informati, lo scienziato spiega poi che il sole fornisce energia 10 mila volte di più rispetto a quella complessiva che consuma l’umanità. «Però bisogna raccoglierla». Come? Attraverso politiche d’investimento in fonti che in futuro costeranno sempre meno: «Il fotovoltaico e anche l’eolico a terra stanno decrescendo esponenzialmente, mentre il prezzo del gas oggi è quattro o cinque volte superiore. Mi devono spiegare perché, prima di pensare al nucleare, non si attivano politiche integrate investendo in risorse meno costose e supportate da tecnologie che funzionano».

Ad aprirci gli occhi su come affrontare le sfide per la salvaguardia dell’ambiente dovrebbe essere la gestione della pandemia. Battiston, che è stato coordinatore dell’osservatorio epidemiologico sul Covid (sulla cui evoluzione dichiara “un pizzico di ottimismo”) dell’Università di Trento, ritiene che sia stata una sorta di prova generale. «Ma la nostra società ha fatto fronte a un problema di carattere scientifico con strumenti di ragionamento e analisi che di scientifico avevano ben poco.

E pensare che pochi anni prima abbiamo avuto la Sars con caratteristiche assolutamente analoghe. Eppure, quando ci è ricapitato siamo ripartiti da zero, anche le organizzazioni internazionali sono state prese in contropiede. La questione ambientale va affrontata, ora – conclude – evitando di farci ingannare da suggestioni poco fondate. Grazie alla scienza abbiamo gli strumenti per capire i problemi e risolverli».