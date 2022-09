Da Borgia a Caravaggio 20 cold case del passato: «E a breve un giallo ambientato nel 1940»

Se fosse un saggio sulla storia degli omicidi nei secoli, sarebbe interessante già di per sé. Ma c’è qualcosa di più: un viaggio nella violenza secolare alla base della natura umana. Nero come l’anima, di Carlo Lucarelli e Massimo Picozzi (che sarà presentato oggi alle 21 al Capitol a Pnlegge) ricostruisce venti storie di delitto e castigo, con protagonisti personaggi che pensavamo di conoscere: dalla monaca di Monza ad Artemisia Gentileschi, a Cesare Borgia e Christopher Marlowe... E le loro vicende, indagate con i metodi di oggi, diventano appassionanti “cold case”.

Lucarelli, com’è nata l’idea di questo volume?

«Fa parte di un progetto avviato con Massimo Picozzi: volevamo raccontare in quattro volumi la storia dell’omicidio, dal passato ai giorni nostri, che cambia nel tempo, e volevamo inserire le vicende nel periodo storico in cui sono avvenute. Oltre al fatto di cronaca, si devono raccontare i meccanismi di un mondo e di un particolare periodo storico».

Venti storie, venti personaggi. Come li avete scelti?

«Abbiamo fatto un primo elenco, che era infinito, poi abbiamo lasciato quelli che ci sembravano più “raccontabili”. La “contessa Dracula” ti descrive la cultura della crudeltà, l’uso politico di un fatto criminale. E il ritratto di Benvenuto Cellini, che è un personaggio che ne ha combinate di tutti i colori, ci consente di raccontare il rapporto tra l’arte e la violenza pubblica»

È anche una storia dei metodi d’indagine...

«Sì certo. Metodi e modi diversi che sono cambiati nel corso dei secoli. È poi interessante vedere anche come le stesse indagini vengono raccontare, per esempio, nei tabloid dell’epoca».

Ma perché siamo così attratti dal crimine?

«Ci piacciono i gialli perché sono una maniera di raccontare storie. I casi di cronaca nera sono gialli che esistono e ci riguardano, non c’è soltanto morbosità».

Qual è il caso che vi ha colpito di più tra quelli che raccontate?

«Sono diversi, sicuramente quelli legati a Cellini e Caravaggio: pensiamo a loro come grandi artisti e invece erano due disgraziati in un tempo che ricorda per violenze più il Far West. Tra gli episodi che ci hanno colpito anche le streghe di Salem o la piaga del ballo di Strasburgo: nel 1500 in migliaia si misero a ballare e qualcuno anche morì».

Un libro che nasce da un podcast, tra i più ascoltati. È un mezzo interessante per raccontare questo tipo di storie?

«È un ottimo mezzo, prima c’era la radio, ora ci siamo spostati sul Web, ma va fatto con attenzione e professionalità. Giorgio Scerbanenco, che era di un’altra epoca, lo avrebbe fatto a modo suo. Artigianalmente aveva i ferri del mestiere, chissà, ci avrebbe pensato su...».

A cosa sta lavorando adesso? C’è qualche nuovo giallo in arrivo?

«Ho appena concluso un libro per la collana Giallo Mondadori: è ambientato nel 1940, a Cattolica, dove si indaga su un delitto. Ho recuperato i vecchi personaggi di un libro che ho scritto molti anni fa, “Indagine non autorizzata».