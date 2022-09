Deaver, il costruttore di thriller: «Mai a corto d’immaginazione»

Il costruttore di thriller più prolifico al mondo — Jeffery Deaver ne ha scritti quarantacinque a cui si aggiungono un’ottantina di racconti —ammette di non essere particolarmente coraggioso.

«Cerco di evitare le situazioni pericolose che m’invento ogni giorno per vivere, ma una paura ce l’ho: ogni mattina mi sveglio e comincio a scrivere. Ecco, ogni mattina, poco prima di sedermi alla scrivania, tremo all’idea di trovarmi a non essere improvvisamente più all’altezza dei miei romanzi precedenti.

Di non riuscire a creare le trame che vorrei, di sentirmi dire: eh, ma una volta Deaver ci lasciava senza fiato e adesso riempie le pagine di stereotipi. Non conosco cattivi che mi puntano una pistola addosso, come molti miei personaggi, ma il terrore lo vivo all’alba».

Nessuno come lo scrittore dell’Illinois, settantadue anni, definito a ben ragione “mister bestseller”.

I suoi eroi e i suoi antagonisti (ricordiamo che tutto iniziò da un libro molto fortunato “Il collezionista di ossa”, il primo del ciclo di Lincoln Rhyme e di Amelia Sachs, poi diventato film cult) circolano liberamente in 150 Paesi e la sua presenza al Pordenonelegge è giustificata da una nuova uscita di un altro ciclo, quello dedicato a Colter Shaw, il noto cacciatore di ricompense, figlio di Ashton, storico e survivalista, che proprio ne La mappa nera” (uscito nel luglio 2022 per Rizzoli) lascia al figliolo indicazioni preziose per rimettere le cose a posto riguardo la Black Bridge, azienda coinvolta in affari loschi.

L’abbondanza di umanità che popola i suoi numerosi successi letterari — e penso a Kathryn Dance, a John Pellam alla trilogia di Rune — in quale supermercato li trova, Deaver?

«Lei ha presente “Walmart”? È una famosa catena di supermarket statunitensi. Ecco, non li trovo tra gli scaffali, i miei personaggi, bensì in questo market qui (e con l’indice si batte sulla tempia). Di indole sono piuttosto pigro e spesso cazzeggio, ma grazie a Dio non resto mai a corto d’immaginazione. A noi giallisti è chiesto di creare complotti, nulla di più chiaro. In questo caso de La mappa nera , intendo, uso una tecnica abbastanza sfruttata, ovvero un delitto del passato che torna a “farsi vivo” nel futuro e a condizionare la vita di chi lo incrocia».

Molti sono gli elementi esterni che partecipano alle vicende delle sue storie come la geopolitica, per esempio.

«Vero, non mi piace limitarmi a buoni e cattivi, ci dev’essere anche uno sfondo stimolante. E dico l’ambiente, la rete, la borsa. Studio molto. Per quest’ultimo libro otto mesi se ne sono andati solamente per analizzare Wall Street senza scrivere una sola parola».

A volte anche i criminali hanno un’umanità, ritrovandosi eroi inconsapevoli.

«Anche per loro è necessaria l’empatia da parte dei lettori, almeno durante il percorso che porterà a una conclusione dove comunque verrà fatta giustizia».

Il Sunday Times ha definito “La mappa nera” il miglior libro della serie su Shaw.

«Mi fa immensamente piacere. Ci tengo a dire che di colpi di scena ce ne saranno tantissimi».

Lei nel 2011 scrisse “Carta bianca” una storia con James Bond protagonista, uno dei racconti della grande saga di Ian Fleming. Che ne pensa della morte di 007 nell’ultimo film?

«Libri e pellicole non sono destinate a incontrarsi. I film sono una prova di muscoli di effetti speciali. Non ho amato molto le ultime avventure dell’agente segreto. Sicuramente risorgerà in qualche modo, non mi preoccuperei».

La situazione attuale assomiglia a una trama di Bond: un super cattivo, Putin, che vuole annientare il mondo. Ma Bond è morto…

«Non sarà un eroe a risolvere la situazione. Credo di più in un passo indietro di Putin, quando potrà farlo dichiarandosi comunque vincitore».