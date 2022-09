Mannocchi: «Con cautela, ma bisogna mostrare tutti gli orrori delle guerre»

Questa volta ha scelto di parlare di guerra ai bambini, Francesca Mannocchi, reporter fra le più note e capaci dai fronti caldi del mondo, che da mesi entra nelle case degli italiani attraverso le cronache dalla martoriata Ucraina per La 7.

E lo ha fatto con il libro Lo sguardo oltre il confine. Dall'Ucraina all'Afghanistan, i conflitti di oggi raccontati ai ragazzi (De Agostini), che ha presentato ieri a Pordenonelegge nello Spazio San Giorgio, dialogando con il direttore di Rai Radio Uno e dei giornali radio, Andrea Vianello.

«Perché le domande di mio figlio Pietro che ha sei anni e di altri bambini come lui – dice – sono figlie di una curiosità davvero pura e perché i bambini non hanno paura di cambiare idea. Da qui è nato il libro, che si è rivelata un’esperienza faticosa: scrivere per i ragazzi significa prendere una materia complessa per definizione come quella delle guerre e semplificarla, ma senza banalizzarla».

E come si fa? «Chiedendo loro ciò che chiedo anche agli adulti, cioè di fare un esercizio di immedesimazione, per esempio quando si tratta di spiegare cosa vuol dire essere sfollati: prova a pensare di uscire dalla tua cameretta per non tornarci mai più e sapendo che puoi portare via una cosa soltanto.

O immagina di vivere in un campo profughi con un bagno per cento persone: significa che puoi ammalarti soltanto perché non puoi fare la pipì o che la sera non puoi andarci perché è troppo lontano dalla tua tenda. Non è speculazione, è tentare di mettersi nei panni dell’altro».

Immedesimarsi, esercizio che risulta più semplice rispetto alla guerra in Ucraina, Paese così vicino a noi e alla nostra cultura, ma che è la chiave necessaria anche per capire conflitti lontani o dimenticati, come quello siriano, o l’Afghanistan. «In questo caso li invito a pensare che nel mondo esistono luoghi in cui una ragazza di 14 anni è costretta a vivere nella sua stanza, per dire che ci sono diritti che vanno difesi sempre, come quello all’istruzione, per noi scontato».

Mestiere non facile, quello del giornalista di guerra, anche se Mannocchi dice che ha molto chiara la funzione del suo lavoro («non siamo missionari, siamo narratori») e di aver imparato con il tempo a dominare le emozioni. Raccontare mostrando tutto – il riferimento è alle immagini forti – o modulare le informazioni?

«Con le dovute cautele rispetto alle fasce orarie protette e seguendo le regole deontologiche – risponde l’inviata – io sono sempre per mostrare tutto. I corpi spappolati da una bomba in pieno pomeriggio davanti a un centro commerciale esistono, ed è giusto che si vedano.

Il punto non è cosa mostrare, ma come. E se lo si fa spiegando perché quel fatto è accaduto non è solo utile, ma anche necessario. Senza le foto delle torture inflitte ai detenuti del carcere di Abu Ghraib, per esempio, non avremmo avuto la stessa percezione della guerra in Iraq e degli abusi degli statunitensi».

Infine, un passaggio sul conflitto in Ucraina «che ci interroga di più perché ha colpito la nostra quotidianità – ancora Mannocchi – e come tutti grandi eventi spartiacque è destinato a cambiare gli equilibri del mondo per sempre.

Però, quello che ognuno, come individuo, dovrebbe chiedersi, è cosa è disposto a mettere in discussione della sua vita per garantire ad altri la scelta di vivere in un paese democratico.

Una riflessione che ha a che fare con l’idea di solidarietà dovuta a chi sta difendendo la democrazia. E dunque, riesco a sacrificare due gradi di temperatura affinché qualcuno possa vivere libero?

Ecco, è questa la domanda che dovremmo farci prima di chiederci dove andare a prendere il gas».