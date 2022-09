Telmo Pievani sui cambiamenti climatici: «Il Mediterraneo sarà un mare tropicale»

Tra i temi del momento, quello del rapporto dell’uomo con la natura e delle conseguenze del cambiamento climatico, irrompono nei giorni del festival con la tragica attualità dei disastri restituiti dalla cronaca di questi giorni.

Eventi che alimentano le preoccupazioni del pubblico per la precarietà del genere umano, oggetto della lectio magistralis di Telmo Pievani, “L’albero della diversità” al Paff ieri mattina.

«La questione dell’estinzione del genere umano – rassicura Pievani – è mal posta, perché i nostri antenati sono sopravvissuti a condizioni peggiori. Il problema è piuttosto che pagherà i costi dei disastri della nostra generazione.

La risposta è semplice, sicuramente chi verrà dopo di noi e quei paesi della fascia equatoriana che non c’entrano nulla con il riscaldamento del pianeta. Il tema dell’estinzione, piuttosto, è un alibi per non affrontare le ingiustizie globali.

Ma già il Pentagono, per esempio, segnala che tra le principali minacce alla stabilità mondiale dopo il terrorismo, c’è proprio il climate change. Un cambio di rotta è necessario anche sul versante della sicurezza mondiale».

La prospettiva a medio termine «non è certamente confortante: c’è una guerra, l’aumento dei prezzi, saranno inevitabili le tensioni sociali, e per realizzare una vera transizione ecologica ci vuole tempo. Questi non significa che non ci siano speranze, se ne uscirà in due modi: serve investire nell’innovazione tecnologica, promuovere l’ecologico e le energie pulite. Ma dall’altra parte ci sono le scelte meno popolari, come ridurre i consumi, gli sprechi e le ricchezze»

In assenza di un cambiamento «sappiamo già che gli accordi di Parigi sono falliti – precisa Pievani – l’innalzamento della temperatura di un grado e mezzo è certa, anzi ci avviciniamo ai due gradi.

Questo vuol dire che i nostri figli vivranno in un Mediterraneo dai contorni tropicali, estati torride, gli animali e le piante si sposteranno. Se arriveremo ai 3 o 4 gradi allora sarà problematico tornare indietro, la Siberia, per esempio diventerà coltivabile, ma tutta l’Africa subsahariana diventerà un deserto.

Purtroppo la scienza non ha saputo far percepire l’urgenza di intervenire, ne parliamo da 50 anni di climate change, ma se nulla si è fatto, il pericolo va comunicato in un altro modo».