Danza, musica e teatro, in programma oltre duecento serate con l’Ert

Battiti teatrali è il titolo della nuova stagione che Ert, Ente regionale teatrale ha presentato ieri nel palazzo della Regione a Udine. Una stagione a “volto scoperto” che riapre i teatri in una rinnovata libertà ricordando a tutti che lo spettacolo dal vivo ha un impatto reale sul pubblico, è stato infatti dimostrato che i cuori delle persone che assistono insieme a uno spettacolo, iniziano spontaneamente a battere all’unisono.

E allora ben vengano le 206 giornate recitative per 98 titoli in programma: 65 di prosa, 14 di danza e 19 di musica, con alcuni grandi ritorni (Moni Ovadia, Marco Paolini, Enzo Iacchetti, Vittoria Belvedere, Gianmarco Tognazzi e Paolo Rossi) e alcune tra i protagonisti e le protagoniste della scena italiana (Geppy Cucciari, Lella Costa, Amanda Sandrelli, Marina Massironi, Maria Amelia Monti, Milena Vukotic, Antonella Questa, Giole Dix, Elio, Corrado Tedeschi, Simone Cristicchi, Enrico Bertolino, Ale e Franz».

«È l’appuntamento del rilancio – il commento dell’assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli –. Ho fiducia che questa possa essere una stagione positiva, la voglia di socialità del pubblico si tradurrà in una risposta convinta.

L’Ert è una tessera fondamentale nel mosaico culturale della nostra regione che in questi anni ha lavorato per una programmazione che integra tutte le maggiori produzioni nazionali con produzioni regionali di assoluto livello».

Tra le molte proposte che “occuperanno” le 28 sale dei teatri del circuito segnaliamo “Servo di scena” con Geppy Gleijeses, Maurizio Micheli, Lucia Poli; “Il Mercante di Venezia” con Franco Branciaroli, che apre alcune delle stagioni Ert, “Ci vuole orecchio” con Elio che canta e recita Enzo Jannacci, “Antenati the grave party” di e con Marco Paolini, “Perfetta” con Geppi Cucciari, “Museo Pasolini” di e con Ascanio Celestini, “Rosada” con Nicola Ciaffoni ed Elsa Martin, “Every brilliant thing” con Filippo Nigro, co diretto dallo stesso Nigro e Fabrizio Arcuri.

La musica, dopo essere entrata in punta di piedi qualche stagione fa nei cartelloni Ert, ha sempre più seguito e ha incrementato la sua presenza nella programmazione del circuito. Si segnala “Mio fratello partì, in un mattino muto” con il coro del Friuli Venezia Giulia diretto da Cristiano Dell’Oste e la Fvg Orchestra con “Dall’Operetta al musical” e Una sera all’opera”.

Gli a.ArtistiAssociati, fondatori del circuito Danza del Fvg poi confluito nel circuito Multidisciplinare Ert, sono partner dell’ente per l’arte coreutica. Il direttore artistico Walter Mramor anche quest’anno propone spettacoli che portano in regione le varie espressioni della danza, dalla classica alla contemporanea, passando per l’acrobatica e la folcloristica.

Come da tradizione l’attività di danza si svolge non solamente nei teatri del circuito ma anche in altre sale grazie alla collaborazione con le associazioni e le amministrazioni che le gestiscono: Azzano Decimo, Cormons, Gradisca d’Isonzo e Cervignano. Prosegue inoltre la collaborazione con Arearea per le rassegne AreaDanza e Off Label.

Gratitudine e commozione per Renato Manzoni al suo ultimo mandato da direttore e anima dell’Ert da Walter Mramor, direttore di a.ArtistiAssociati, dal presidente dell’Ert Sergio Cuzzi a cui si è unita tutta la platea presente per la presentazione della stagione.