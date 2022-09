L'associazione Amici della Musica riparte con quindici concerti

UDINE. L’Associazione udinese Amici della Musica supera il secolo di attività inaugurando la 101° stagione concertistica, ricca di ospiti locali e internazionali d’eccezione, realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione, della Fondazione Friuli e del Comune di Udine, il sostegno della Bcc Banca di Udine, NordGroup e dell’Accademia Tiepolo, accanto alle già consolidate collaborazioni con Università di Udine, Ert, Fondazione Renati, Società Filologica Friulana e Club per l’Unesco di Udine.

Come ha sottolineato l’Assessore Gibelli durante la presentazione del ciclo di eventi assieme a Luisa Sello, Fabrizio Cigolot, Francesca Venuto, Fabio Alessi e Renato Manzoni, “la musica è un elemento costante e importante della vita di tutti noi, che ne siamo consapevoli oppure no”; e, per aumentare tale consapevolezza, gli Amici della Musica presentano un programma di 15 appuntamenti dislocati in due sedi: il Teatro Palamostre e la Sala Ajace di Palazzo d’Aronco.

Nel teatro verranno ospitati gli eventi del 14 e 30 novembre, 14 dicembre, 11 (compleanno dell’Associazione) e 25 gennaio, 14 febbraio, 1 e 22 marzo, per terminare il 12 aprile, sempre alle ore 19.22, in omaggio all’anno di fondazione dell’Associazone, appunto il 1922.

Durante questi appuntamenti si potranno ascoltare artisti ancora poco conosciuti dal grande pubblico nell’evento intitolato “impressioni spagnole”; esecuzioni dell’artista svizzero Fabio di Casola e della pianista italo-svizzera Paola De Piante Vicin; musiche di Schumann, Vivaldi, Bach, Beethoven, Shostakovich; prime esecuzioni assolute firmate Luigi Garzoni, accanto a brani del suo compositore preferito, Edward Grieg; e, ancora, musiche del noto violoncellista di origine udinese Josè Bragato e Piazzolla.

Nella Sala Ajace gli appuntamenti “Concerti a Palazzo” si terranno invece alle ore 17 nelle giornate del 18 novembre, 2 dicembre, 3 e 24 febbraio, 17 marzo, per concludersi il 28 aprile. Anche qui gli ospiti di rilievo non mancheranno: dal pianista francese Philippe Entremont al pianista e compositore friulano Carlo Corazza, autore dell’ormai celebre “Isonzo”. Info sul sito www.amicimusica.ud.it.