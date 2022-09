Di Anzovino la colonna sonora del film sulla regina Elisabetta

Avrà molto di pordenonese il film sulla Regina Elisabetta che sarà presentato il prossimo mese alla Festa del cinema: la colonna sonora, infatti, è stata composta da Remo Anzovino ed eseguita dall’Accademia Naonis.

“Ritratto di Regina” verrà presentato in anteprima alla Festa del cinema che si tiene nella Capitale dal 13 al 23 ottobre. Ad annunciarlo è lo stesso pianista e compositore: «Per diversi mesi ho dovuto tenere per me questa notizia».

Poi racconta il retroscena: «Quando a febbraio seppi di essere stato scelto dal grande fotografo e regista Fabrizio Ferri e dai produttori Nexo Digital con Rai Cinema come compositore della colonna sonora originale del film “Ritratto di Regina” dedicato alla Regina Elisabetta II, provai una forte emozione e un forte senso di responsabilità».

Il film è ispirato all’omonimo bestseller Mondadori di Paola Calvetti e verrà presentato in anteprima alla Festa del cinema di Roma: vede la partecipazione di Charles Dance, Susan Sarandon, Chris Levine, Pierpaolo Piccioli, Brian Aris, Jason Bell, Julian Calder, David Montgomery, John Swannell, Emma Blau e Isabella Rossellini.

Nelle sale cinematografiche italiane si potrà vedere dal 21 al 23 novembre.

«Ricordo come se fosse oggi – dice Remo Anzovino – il giorno che composi il tema del film, sentendo nel mio cuore quanto già fosse eterna la figura della Regina». A breve sarà resa nota la data di pubblicazione dell’album della colonna sonora.

«La musica, da me composta e orchestrata, è stata eseguita dall’Orchestra dell’Accademia musicale Naonis diretta dal maestro Valter Sivilotti, soprano solista Franca Drioli, ed è stata registrata, mixata e masterizzata dal fonico Lorenzo Crana».

Le composizioni di Remo Anzovino sono oramai apprezzate in tutto il mondo: mentre “Nocturne in Tokyo”, per esempio, si accinge a superare - solo su Spotify - 12 milioni di streaming, “Hallelujah” ha sfondato i 2 milioni di streaming.